„Das perfekte Dinner“: So hat sich Martina in Rügen verliebt!

Es war wohl Liebe auf den ersten Blick! Und nun lebt Hobbyköchin Martina (56) da, wo andere Urlaub machen. Zwischen Strandpromenade und – Strandpromenade – in Sassnitz auf Rügen. Die Gastgeberin am dritten Tag der Koch-Doku „Das perfekte Dinner“ (Mittwoch 19 Uhr auf Vox) lernte die Ostsee-Insel durch ihren Mann kennen. Er hat Rügen auch seiner großen Liebe schmackhaft gemacht. In der Hafenstadt wohnt die gebürtige Bremerhavenerin jetzt seit rund zehn Jahren – und hat auch ihr Gericht nach der Halbinsel benannt, auf der Sassnitz liegt. Sie bereitet für die anderen vier Hobbyköche von der Insel und aus Stralsund am Mittwoch „Jasmunder Rehrücken“ zu. Mit scharfer Karibik-Schoko-Soße aus Übersee, dazu Knusper-Kartoffelstapel.

So hat sich Martina in Rügen verliebt!

„Hier ist eigentlich Dauerurlaub“, sagt Martina in einem Video auf Vox.de. „Was die Landschaft betrifft. Sonst muss man hier aber genauso viel arbeiten. Aber verliebt habe ich mich in Rügen, weil die Natur hier einfach der Hammer ist! Die See, die Kreidefelsen, die Boddenlandschaft, der Nationalpark Jasmund. Das alles ist einfach ein Traum.“ Ihr Lebenspartner hatte ihr die Insel gezeigt, aber Martina war es, die dann dauerhaft hier leben wollte. Jetzt tankt sie ihre Kraft täglich am Meer. Zu Fuß kann sie nicht nur die Ostsee, sondern auch die Kreidefelsen erreichen. Selbst nach zehn Jahren ist das immer wieder ein Erlebnis für die zweifache Mutter.

Das kocht Martina aus Sassnitz :

Vorspeise: Geeiste Gurken-Dill-Suppe mit fangfrischen Ostseekrabben vom Kutter

Hauptspeise: Jasmunder Rehrücken mit scharfer Karibik-Schoko-Soße aus Übersee, dazu Knusper-Kartoffelstapel

Nachspeise: Nordischer Vanillegrießbrei mit heißen Karibik-Rumkirschen aus Martinas Datschaweiter

„Perfektes Dinner Stralsund/Rügen“ – Sendereihenfolge Montag, 02.09.: Gerhard "Gerd", 65 Jahre Vorspeise: "Liebesapfel trifft Me(h)er": Tomatensalat mit Thunfisch im Currydressing Hauptspeise: "Drillinge auf der Weide": Rindersteakstreifen mit Petersilien-Kartoffeln, dazu Möhren und Blumenkohl aus dem Ofen Nachspeise: Poesie der Nuss": Mascarpone-Quarkcreme mit Nüssen (Walnüsse, Haselnüsse und Macadamia) Dienstag, 03.09.: Annekatrin "Anne”, 30 Jahre Vorspeise: Gebackener Ziegenkäse auf Salatbett Hauptspeise: Marinierter Lammlachs an Rosmarinkartoffeln mit Bohnen im Speckmantel und einer Rotweinreduktion Nachspeise: Warmes Schokoküchlein mit flüssigem Kern, Pana cotta und Erdbeerragout Mittwoch, 04.09.: Martina, 56 Jahre Vorspeise: Geeiste Gurken-Dill-Suppe mit fangfrischen Ostseekrabben vom Kutter Hauptspeise: Jasmunder Rehrücken mit scharfer Karibik-Schoko-Soße aus Übersee, dazu Knusper-Kartoffelstapel Nachspeise: Nordischer Vanillegrießbrei mit heißen Karibik-Rumkirschen aus Martinas Datscha Donnerstag, 05.09.: Maika, 36 Jahre Vorspeise: Dreierlei Süppchen (Grüne Erbsen, kalte Gurken und Champagner), dazu selbstgebackenes Brot mit getrockneten Tomaten, Nüssen und Tomatenbutter Hauptspeise: Königsberger Klopse "Deluxe" mit Kartoffelgratin-Muffins und selbsteingelegter Roter-Bete Nachspeise: Selbstgemachte Schokoladen-Pasta mit Karamellsoße, Karamellchip und Granatapfelkernen Freitag, 06.09.: Frithjof, 47 Jahre Vorspeise: Indische Gemüsebällchen mit Kichererbsen und verschiedenen Gemüsesorten, serviert mit einer Kokos-Joghurt-Minz-Soße Hauptspeise: "Thali" (traditionelle indische Reisplatte), dazu zweierlei Chutneys (fruchtig und scharf) sowie Soßen auf Tomaten- und Gemüsebasis, gedünstetes Gemüse, "Dhal" (Linsencurry) und Chapati Nachspeise: "Dattel-Ladhus" (Dattel-Cashew-Bällchen mit Kokos-Mantel) und Khir auf Mangobettweiter

