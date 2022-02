Königsstuhl, Baumwipfelpfad, Jagdschloss: Rügens Highlights öffnen in den Ferien

Rügen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist raus aus der Corona-Warnstufe 4 und kann sich auf gelockerte Maßnahmen einstellen. Zum Ferienstart bedeutet dies, dass gerade bei Freizeiteinrichtungen einiges möglich ist. Überall auf der Insel laufen Vorbereitungen der Kurverwaltungen und Veranstalter wieder auf Hochtouren und es werden verschiedene Programme für Ferienkinder angeboten. Ein Überblick.

Der Jugendring Rügen hat ein Forschercamp für Kinder ab neun Jahren im Angebot. „Ursprünglich waren zwei Camps geplant, aber das erste mussten wir leider krankheitsbedingt absagen. Aber ein Angebot ist besser als keins, gerade in der jetzigen Zeit, wo außerhalb der Schule so wenig stattfinden kann“, sagt Corinna Gregull vom Jugendring. Das Forschercamp findet vom 14. bis 16. Februar mit zwei Übernachtungen in Bergen statt. Auf dem Programm stehen Experimente, Tricks und Wissenswertes zum Thema Feuer. Natürlich wird auch getobt, gespielt und abends in die Sterne geschaut. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt der Jugendring unter der Rufnummer 03838/82 86 10 entgegen.

Survival Camp und Olympiade

An einem Survival Camp können Familien mit Kindern ab sechs Jahren teilnehmen, die sich zuvor beim Naturerbezentrum Rügen gemeldet haben. „Verloren in der Wildnis. Kein Zelt, keine Taschenlampe und nichts zu kauen dabei. Was uns wohl nie passieren wird, birgt den Stoff für das Abenteuer schlechthin“, so die Veranstalter. Die Teilnehmer lernen, wie Tiere schleichen, wie man sich einen Unterschlupf baut und sehen, was die Natur sonst noch bereithält. Das Camp findet am 8., 10., 15. und 22. Februar jeweils von 10 bis 12 Uhr statt.

Besucher können auf den 40 Meter hohen Aussichtsturm gehen, das Herzstück des 1 250 Meter langen Baumwipfelpfades. Quelle: Jens Büttner/dpa

Am 4., 9., 11., 14., 16., 18. und 23. Februar (jeweils von 10.30 bis 12 Uhr) findet zudem das beliebte Familienabenteuer „Waldolympiade“ statt. Die Disziplinen lauten: Weitwurf, Zapfenlauf und Dufttest. Mit Geschick, Einsatz und ein bisschen Glück bezwingen die Teams mal eben so die Aufgaben der Wald-Arena. Im Anschluss besuchen die Waldsportler den Baumwipfelpfad, der mit einem atemberaubenden Blick über Ostsee und Bodden belohnt. Anmeldung für Camp und Olympiade: 038393/66 22 00.

Knüppelbrot backen

Gemütliches Beisammensein bietet das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl an. Jeden Montag und Mittwoch jeweils um 14.30 Uhr an der Sonnenterrasse am Bistro (auch noch nach den Ferien) können Besucher Märchen und Sagen lauschen, während sie gemütlich an der Feuerschale sitzen und Knüppelbrot genießen.

Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl ist auf Feriengäste vorbereitet. Quelle: Stefan Sauer

Immer dienstags und donnerstags (jeweils um 13.30 Uhr) nehmen die Mitarbeiter die Feriengäste mit auf eine Wanderung durch den winterlichen Nationalpark Jasmund mit und bringen ihnen die atemberaubenden Lebensräume sowie die Tier- und Pflanzenwelt des kleinsten Nationalparks Deutschlands näher. Dauer: circa eine Stunde. Alle Veranstaltungen sind im Eintrittspreis enthalten. www.koenigsstuhl.com

Fackelwanderung und Spurensuche

Im Ostseebad Binz läuft die Tourismussaison auch ganz behutsam an. „Wir haben während der Winterferien Veranstaltungen für alle Geschmäcker zusammengestellt – derzeit allerdings nur Programme, die outdoor funktionieren“, sagt Marikke Behrens von der Kurverwaltung. Die Themen sind vielfältig: Mal stehen Achtsamkeit, bewusste Entspannung und Naturerlebnis im Mittelpunkt, mal geht es um Zeit mit der Familie oder einen Ausflug in die Ortsgeschichte.

„Mit dem Ranger auf Spurensuche“ heißt eine Veranstaltung im Ostseebad Binz. Quelle: Michael Keller

Jeden Mittwoch ab 10.30 Uhr geht es beispielsweise mit dem Ranger auf Spurensuche. „Mit dem Ranger den Wald und den Strand entdecken“ heißt es bei dieser speziell auf Kinder (ab 6 Jahre) ausgerichteten Rangerwanderung durch die Granitz. Die kleinen Naturforscher lernen, den Wald mit allen Sinnen zu erleben. Bei ihrem Streifzug durch die urigen Buchenwälder und den angrenzenden Ostseestrand gibt es bei genauem Hinhören und Hinschauen erstaunliche und spannende Geheimnisse der Natur zu entdecken.

Zu einer Lichter- und Fackelwanderung wird im Februar jeden Sonntag eingeladen. Quelle: KV Binz

Beliebt bei Familien sind ebenso die sonntäglichen Lichter- und Fackelwanderungen (jeweils ab 17.30 Uhr) am Strand für die ganze Familie. Dort werden die mitgebrachten Lampions und Laternen entzündet und sorgen für romantische Stimmung bei der geführten Tour entlang des Spülsaums.

Das Jagdschloss Granitz hat ebenfalls für Besucher wieder geöffnet. Quelle: Stefan Sauer/Dpa

Interessant sind ebenfalls die Wanderungen (donnerstags jeweils um 10 Uhr) zum Jagdschloss Granitz. Kleine Waldgeheimnisse und verwunschene Ecken machen den etwa drei Kilometer langen Aufstieg zum Jagdschloss zu einem erlebnisreichen Ausflug. Mit einem Wanderführer geht es durch urigen Buchenwald bis auf den 107 Meter hohen Tempelberg. Das Schloss kann im Anschluss an die Wanderung individuell besichtigt werden. Alle Veranstaltungen beginnen am Besucherzentrum am Haus des Gastes in Binz. Um Anmeldung wird gebeten: 038393/14 81 48

Theater und Führungen

Im Ostseebad Sellin unterhält das Schnuppe Kinder-Figuren-Theater am 17. Februar (Warmbadstraße 4) um 15 Uhr mit dem Theaterstück „Lustig ist das Piratenleben“ die kleinen Gäste. Zum Stück: Pinkus möchte Pirat werden, denn die machen immer, was sie wollen. Das sagt auch Willma, die Piratenchefin, die ihn kurzerhand einlädt, mit ihr in See zu stechen. Nun beginnt eine aufregende Zeit für Pinkus. Das Stück dauert 45 Minuten. Infos: 038303/160

Das Figuren-Theater Schnuppe kommt mit dem Stück „Lustig ist das Piratenleben“ ins Ostseebad Sellin. Quelle: Birgit Schuster

„Im Ostseebad Göhren ist es aufgrund der Corona-Situation immer noch sehr schwierig mit Veranstaltungsangeboten“, sagt Marketing-Chefin Birgit Waschow. Möglich sind trotzdem derzeit unter anderem Ortsführungen. „Wir bieten immer samstags um 11 Uhr Führungen zu verschiedenen Themen an. Am kommenden Samstag, 5. Februar, gibt es eine Führung zum Thema „Auf Fischers Spuren“, am 12. Februar „Waldbaden – Wald erleben mit allen Sinnen“ und am 19. Februar eine Winterwanderung“, sagt sie. Um Voranmeldung wird gebeten: 038308/6 67 90

