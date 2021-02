Sassnitz

Kommt jetzt doch eine Treppe am Königsstuhl? Nach einem neuen Gutachten, welches für den Landkreis erstellt wurde, ist ein Abgang auf veränderter Route möglich. Das galt bisher als unwahrscheinlich. Die Freude bei vielen Menschen in Sassnitz war groß. „Ich begrüße das sehr“, sagt Norbert Benedict (SPD). „Wenn das geht, dann wollen wir das auch haben.“ Der Präsident der Sassnitzer Stadtvertretung verweist auf den einstimmigen Beschluss, den das Gremium vor zwei Jahren zu dem Thema gefasst habe. „Damals haben wir schon gesagt, wenn ein Abstieg nicht an derselben Stelle möglich sein sollte, dann muss eben woanders gesucht werden.“ Mit der inzwischen geplanten Aussichtsplattform „Königsweg“ würde ein neuer Abgang nicht konkurrieren. „Es gab ja immer die Kritik, dass die Treppe nicht barrierefrei ist. Diese Funktion kann eine solche Plattform erfüllen.

Bürgerinitiative zeigt sich „erfreut“

Jörg Burwitz, Sprecher der Bürgerinitiative für den Erhalt des Abstiegs am Königsstuhl und Mitglied der Kreistagsfraktion „Bürger für Vorpommern-Rügen“, kannte die Studie noch nicht, nahm die Nachricht aber erfreut auf. „Ich bin froh, zu hören, dass nun eine sachkundige Expertise vorliegt und nicht nur mit Zahlen verunglückter Menschen argumentiert wird, die noch nicht einmal im Zusammenhang mit dem Abstieg stehen.“ Das Gutachten sei vor allem durch das Engagement seiner Bürgerinitiative zustande gekommen, das im vergangenen Jahr zum Beschluss des Kreistags geführt habe. Die aufwendigen Bauarbeiten an der Steilküste würde Burwitz gegebenenfalls in Kauf nehmen. „Es werden ja auch andere Arbeiten im Nationalpark durchgeführt“, so Burwitz.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Abstieg am Königsstuhl ist grundsätzlich möglich

Vor einem Jahr war der Mainzer Professor Johannes Feuerbach vom Landkreis mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum möglichen Neubau eines Abstiegs am Königsstuhl im Nationalpark Jasmund beauftragt worden. „Grundsätzlich ist aus geotechnischer Sicht festzustellen, dass der Neubau eines Abstiegs in Form einer Treppenanlage auch entlang der rückgebauten Trasse möglich wäre“, lautet die Einschätzung der von Feuerbachs Unternehmen „Geo-international“ beauftragten Sachverständigen für Geotechnik. Das Büro hat sich auf Schäden durch Hang- und Böschungsbewegungen spezialisiert und bearbeitete auch schon für das ZDF-Magazin „Abenteuer Wissen“ das Thema „Risiko Erdrutsch - Wie gefährdet ist Deutschland?“

Im April 2018 protestierte die Bürgerinitiative gegen den Rückbau des Abgangs. Quelle: Uwe Driest

Treppe könnte steiler und kürzer werden

Letztlich empfehlen die Experten jedoch eine neue Trassenführung. Bei der Untersuchung des umliegenden Geländes habe sich gezeigt, dass südöstlich der ehemaligen Treppe ein weiteres Kerbtal verliefe. Dieses bestünde nicht aus Kreidefelsen und werde sich daher „nicht mehr grundlegend verändern“. Im oberen Teil verlief die alte Wegtrasse etwa 250 Meter parallel zum Hang. Feuerbach schlägt nun vor, eine verzinkte Stahltreppenanlage mit einem Gefälle von 38 Grad zu bauen und so diese Distanz auf 70 Meter zu verkürzen. Zwei Varianten sind hierbei möglich. Der mittlere Abschnitt könne zum größten Teil als Schotterweg mit vereinzelten, kleineren Treppenbauwerken ausgeführt werden. Zum unteren Drittel soll eine etwa zwölf Meter lange Fußgängerbrücke führen und der darunter gelegene steile Höhenrücken müsste mit einer Treppenanlage überwunden werden. Entstehende Podeste könnten als Ruhezonen oder Aussichtsareale genutzt werden.

Jörg Burwitz Quelle: Udo Burwitz

Aussichtsplattform „Königsweg“ würde nicht überflüssig

Auf der Negativseite verbucht Feuerbach den hohen technischen Aufwand solch einer Konstruktion. „Der mögliche Bau der untersuchten Abstiegsvarianten ist aufgrund der morphologischen Gegebenheiten aus bautechnischer Sicht als äußerst schwierig anzusehen.“ Für den Bau müsste eine Krananlage installiert werden, die in Einzelteilen mit Schreitbaggern dorthin transportiert werden müsste. Die Baukosten zweier von seinem Büro erstellten Varianten schätzt Feuerbach auf 2,6 beziehungsweise 3,4 Millionen Euro.

So könnte die neue Routenführung verlaufen Quelle: geo-international

Nationalparkamt weiterhin skeptisch

Dr. Ingolf Stodian, Leiter des Nationalparks Jasmund Quelle: Nationalpark Jasmund

Während sich die eine Seite von der Nachricht des positiven Resultats des Gutachtens bestätigt fühlt, hat sich für die Skeptiker der Wiederherstellung eines Abstiegs am Königsstuhl wenig geändert.

Auch Ingolf Stodian vom Nationalparkamt kannte am gestrigen Montag noch keine Einzelheiten aus dem Gutachten, blieb aber weiterhin skeptisch. „Wir haben an der Stelle seit 2016 einen weiteren Küstenrückgang von mehreren Metern und beim Hochwasser vom Oktober schlugen die Wellen zehn Meter hoch an die Küste.“ Auch ändere die technische Einschätzung nichts an den juristischen und haushaltsrechtlichen Aspekten. Wenn jemand einen Verkehr eröffne, müsse er dafür auch haften und das hätten in der Vergangenheit angesichts tausender Besucher alle Beteiligten stets von sich gewiesen. Die Stadt Sassnitz und deren Bürgermeister haben stets abgelehnt, als Bauherr aufzutreten.

Mark Ehlers, Geschäftsführer Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Quelle: Uwe Driest

Mark Ehlers, Geschäftsführer des Nationalpark-Zentrums Königsstuhl und Mitglied im Vorstand des Tourismusverbands Rügen, würde einen Abstieg aus touristischer Sicht grundsätzlich für wünschenswert halten, aber nicht zulasten der Natur. „Falls es einen Kompromiss geben könnte und der Nationalpark besser erlebbar werden würde, sollte uns das freuen. Bau und Betrieb eines Abgangs müssten aber mit den Zielen des Nationalparks kompatibel sein.“ Initiativen-Sprecher Jörg Burwitz, dem die Studie bisher nicht vorliegt, plant nun, auf der kommenden Sitzung des Kreistags zunächst einmal Akteneinsicht zu beantragen.

Von Uwe Driest