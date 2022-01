Riesengroß und extrem stabil: In der Halle, in der früher Rohre für die Erdgasleitung Nordstream ummantelt wurden, entsteht jetzt ein einziges, über 42 Meter hohes Rohr. Es ist der Hauptmast, der künftig die 400 Tonnen schwere Plattform über dem markanten Kreidefelsen Königsstuhl tragen soll.

