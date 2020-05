Sassnitz

Die Nationalparks im Land werden in diesem Jahr 30 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläumsjahres zeigt das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl eine neue Fotoausstellung im Kreidesaal mit Aufnahmen aus der Müritz, der Vorpommerschen Boddenlandschaft und dem Jasmund.

Sie stammen von dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Fotografen Timm Allrich, der mit seiner Kamera seit vielen Jahren auf der Jagd nach dem perfekten Motiv in Deutschlands letzten Wildnisgebieten ist. Seine Werke zeigen heimische Wildnis, wie sie nur wenige selber erleben können und damit auch den Erfolg von 30 Jahren Nationalparkprogramm in MV.

Die neue Ausstellung lädt unter dem Titel „30 Jahre Nationalparke in MV – Eine Hommage an die wilde Schönheit unserer Natur“ dazu ein, in die Vielfalt der Naturschutzgebiete im Land einzutauchen. Die atemberaubenden Fotografien von dem in Schwerin geborenen Fotografen Timm Allrich zeigen einen einmaligen Streifzug durch die wertvollsten Naturlandschaften des Bundeslandes und lassen den Betrachter Bild für Bild die Natur mit anderen Augen sehen. Die Ausstellung zeigt 18 ausgewählte Fotografien der drei Großschutzgebiete des Landes, welche im Kreidesaal des Besucherzentrums zu sehen sind.

Ausstellung ist täglich geöffnet

Bereits seit zwei Wochen begrüßt das Nationalpark-Zentrum wieder tagtäglich zahlreiche Gäste. Schritt für Schritt gehe es hier besonnen wieder Richtung Normalität. „Unser Haus lebt von einem vielfältigen Angebot und somit auch von zusätzlichen Ausstellungen in unserem schönen Kreidesaal“, sagt Franziska Trommer, Sprecherin des Besucherzentrums. „Daher sind wir sehr erfreut darüber, dass wir diese bildgewaltigen Fotografien nun endlich unseren Gästen zeigen können und damit trotz der schwierigen Rahmenbedingungen nicht auf ein Jahreshighlight verzichten müssen.“ Die Werke von Timm Allrich würden wunderbar in dieses Haus passen: „Sie machen Unsichtbares sichtbar und zeigen sehr gut, wie verschieden die Natur in unserem Bundesland sein kann“, sagt sie.

Die Fotoausstellung kann ab sofort von 10 Uhr bis 18 Uhr im 2. Obergeschoss besichtigt werden und ist im Eintritt des Nationalpark-Zentrums mit inbegriffen. Noch bis zum Jahresende haben interessierte Gäste die Gelegenheit, diese Fotografien zu betrachten und sich inspirieren zu lassen.

Drei Nationalparks in MV

Zum Jubiläum: Vor 30 Jahren wurden in MV gleich drei Gebiete mit dem höchsten internationalen Großschutzgebiets-Status unter Schutz gestellt. Kein Bundesland verfügt über mehr Schutzgebiete diesen Ranges als Mecklenburg-Vorpommern.

Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, der Müritz-Nationalpark sowie der Nationalpark Jasmund repräsentieren seither nicht nur ursprüngliche nordische Heimat, sondern leisten auch einen großen gesellschaftlichen Beitrag zur Bewahrung des nationalen sowie internationalen Naturerbes für kommende Generationen.

Von OZ