Sassnitz

Lange wurde darüber diskutiert, gestritten und schließlich doch beschlossen: der Königsweg am Königsstuhl. Nun ist das Vorhaben einen Schritt weiter. Am Montag wurde für dieses Millionenprojekt feierlich der Grundstein gelegt und damit der Baustart eingeläutet. In knapp einem Jahr sollen auf der schwebenden Aussichtsplattform die ersten Besucher stehen.

Ein langer Weg liegt hinter allen Beteiligten, wie Prof. Dr. Detlev Drenckhahn, Aufsichtsratsvorsitzender vom Nationalpark-Zentrum, sagte. „Die Planung zu diesem Königsweg geht zurück auf das Jahr 2009. 2010 kamen die ersten Alternativen, wie man es erreichen könnte, den Königsstuhl in Frieden zu lassen und den Menschen, die hierherkommen, weiterhin diesen wunderschönen Ausblick zu ermöglichen“, sagt er.

Projekt kostet 7,6 Millionen Euro

Diese Konstruktion soll ab dem nächsten Jahr für Besucher zugänglich sein und vor allem die alte Aussichtsplattform direkt auf dem Kreidefelsen ersetzen. Dadurch soll der Felsen vom Gewicht entlastet werden. Geplant sei eine Schlaufe, die 118 Meter über dem Kreidefelsen ragt, und die barrierefrei und ohne Gegenverkehr zugänglich ist. Den Besuchern soll dann ein Ausblick über den Königsstuhl und den Victoriafelsen geboten werden.

Ansicht des künftigen Projekts Königsweg Quelle: BIG Städtebau

Das Bauwerk kostet 7,6 Millionen Euro, wovon das Land 7,2 Millionen Euro übernimmt. Mit der Plattform, die an einem starken Mast hängt und mehrere Meter über dem Kreidefelsen schwebt, soll der Königsstuhl künftig geschont, die Aussicht aber erhalten bleiben. Für den Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (Linke) ist der Königsstuhl eines der Wahrzeichen des Landes und der Königsweg etwas ganz Besonderes. „Es ist eine Vision, die heute in Erfüllung geht“, sagt er.

„Wir müssen niemanden einfliegen lassen“

Dieses Vorhaben zeige, wie schnell eine Verwaltung sein kann. 2019 hat die Stadt die Bauherrschaft übernommen. „Wir haben nach Lösungen gesucht, wie wir auf der touristischen Zone eine Plattform errichten und einen Königsweg, der die Natur so wenig wie möglich beeinträchtigt“, sagt er. Innerhalb von zwei Jahren seien alle bürokratischen Hindernisse beseitigt worden, sei es um Fördermittelmittel zu werben oder Leistungen auszuschreiben.

In diesem Zusammenhang freut er sich besonders, dass ein Unternehmen von Rügen, das mit seinem Know-how weltweit einen guten Ruf genießt, diesen Auftrag gewonnen hat – die Stahl- und Metallbaufirma FLZ aus Lauterbach. „Dann schließt sich für mich als Bürgermeister der Kreis. Wir wollen etwas für uns, für unsere Bürger schaffen, etwas für die Touristen, und wir bauen es mit Menschen, die auf Rügen wohnen“, sagt Frank Kracht.

Auch für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) steht ein Projekt wie dieses dem Land gut zu Gesicht, wenn Menschen und Unternehmen aus der Region beteiligt sind. „Wir müssen niemanden einfliegen lassen, der diese Arbeit übernimmt. Das wird vor Ort gemacht. Das können unsere Leute“, sagt sie.

Bohrpfähle kommen 50 Meter in den Boden

Für Geschäftsführer Martin Hurtienne ist es eine Herausforderung, die er mit Eifer anpacken will. Sein Betrieb hat sich darauf spezialisiert, Projekte mit Alleinstellungsmerkmal umzusetzen. So erstellten Mitarbeiter des FLZ bereits die Verkleidung des Ozeaneums und waren an der Sanierung des Neuen Museums auf der Berliner Museumsinsel und der Neuen Nationalgalerie der Hauptstadt beteiligt. „Ich weiß von meinem Freund Prof. Hannes Knapp, dass Buchenwälder heilige Wälder sind, die schönsten, die wir in Deutschland haben. Wir haben in einem UNESCO-Weltnaturerbe und Buchenwald noch nicht gearbeitet. Es ist für uns etwas Neues. Wir werden es genießen und zum anderen kräftig tätig sein“, sagt er.

Demnächst werden sieben Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,20 Metern rund 50 Meter tief in den Boden neben dem Nationalparkzentrum am Königsstuhl gesetzt. Darauf kommen Betonköpfe, an denen später unter anderem die Seile befestigt werden, welche die Plattform letztlich tragen. „Wir gehen deshalb so tief, um das Kliff nicht zu belasten“, sagt Carsten Schwarzlose, Projektleiter von der beteiligten BIG Städtebau.

Die Brücke werde später am hinteren Ende gummibandartig durch zwei Fundamente gehalten, wie er sagt. „Dort wird es zwölf Anker geben, die gehen 20 Meter in die Tiefe und halten das Ganze so, dass wir einen schwebenden Baukörper haben, damit keine Kräfte mehr auf den Königsstuhl einwirken“, sagt er. Es werde eine sehr komplizierte Seilkonstruktion sein, die aber filigran gehalten ist.

Bis weit in den Oktober hinein soll der Königsstuhl laut Frank Kracht für Besucher offen stehen, bevor er für die Bauarbeiten komplett gesperrt wird.

Von Mathias Otto