Voraussichtlich noch für ein paar Monate kann der Königsstuhl auf Rügen betreten werden. Dann beginnt der Hochbau der neuen Aussichtsplattform. Im Gespräch mit der OZ verrät der Geschäftsführer des Nationalpark, was das für Besucher bedeutet – und, dass das nicht der einzige Plan für 2021 ist.

Mark Ehlers (re.), Geschäftsführer des Nationalparkzentrums am Königsstuhl, zeigt Wirtschaftsminister Harry Glawe das Modell des Königswegs, das in wenigen Wochen in dem Info-Würfel auf dem Außengelände des Ausstellungszentrums der Öffentlichkeit präsentiert wird. Quelle: NPZ