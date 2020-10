Sassnitz

Der Königsstuhl ist mit dem Beginn des Fremdenverkehrs auf Rügen, speziell auf der Halbinsel Jasmund, zu dem bekanntesten Ort an der Kreideküste und dadurch bald zu einem Wahrzeichen für die ganze Insel geworden. Weil er aus der nördlich gelegenen Großen und der südlich gelegenen Kleinen Stubbenkammer hervorspringt, kann man von hier aus einen besonders guten Ausblick auf die Küste und die Ostsee genießen. Das sprach sich unter Reisenden und Wanderern schnell herum, die bald in Scharen an die imposante Kreideküste strömten. Heute wird sie pro Jahr von schätzungsweise einer Million Menschen besucht.

Eintauchen in die Geschichte

Der Königsstuhl selbst wird voraussichtlich ab dem kommenden Jahr nicht mehr betreten werden können. Stattdessen ist eine neue Plattform geplant, der so genannte Königsweg, von dem aus man den Königsstuhl wird betrachten können. Ein guter Grund, in die Geschichte dieses beeindruckenden Kliffs einzutauchen.

Anzeige

Maler-Freund blieb im Hang stecken

Zu den bekanntesten Gästen gehörte sicherlich der Maler Caspar David Friedrich. Er reiste 1815 gemeinsam mit dem Königlichen Münzbuchhalter Dr. Friedrich Gotthelf Kummer nach Rügen. Kummer versuchte, die Kreideküste ausgerechnet am Königsstuhl zu erklimmen. Wie viele Kletterer nach ihm, kam auch er bald weder vor noch zurück. Sein Freund Friedrich, der unten am Strand geblieben war und zeichnete, eilte zum Baumhaus Schwierenz. „Dem dort lebenden Baumwärter Hans Jacob Ruge gelang es, den erschöpften Kummer aus seiner Lage zu befreien“, weiß der Leiter des Sassnitzer Stadtarchivs, Frank Biederstaedt, zu berichten. Die Ruges pflegten den Rügen-Besucher noch ein drei viertel Jahr. Nach ihrem Tod ließ der Münzbuchhalter den beiden, die ihm zu Freunden geworden waren, Grabsteine auf dem Bobbiner Friedhof setzen.

„Köhlerhütte“ bot einfaches Nachtlager

Eine gewisse touristische Erschließung begann schon früh – wenn auch in bescheidenem Maße. Der Sagarder Pastor von Willich hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Fremdenverkehr in der Region zu fördern. Auf seine Veranlassung entstand 1801 das erste feste Gebäude am Hochufer nahe des Königsstuhls. Wanderer konnten in dieser „Köhlerhütte“ ein einfaches Nachtlager finden. Ein richtiges Gasthaus ließ die preußische Regierung in den Jahren 1818/1819 errichten. „Neben diesem entstand nach Plänen von Friedrich Schinkel zwischen 1835 und 1838 ein zweites Gebäude, und zwar im Stil der Schweizerhäuser“, so Biederstaedt. Diese wurden durch Brände so beschädigt, dass 1848 beziehungsweise 1891 Neubauten erforderlich waren. Eine lange Tradition haben auch die Fahrten entlang der Kreideküste. Über viele Jahre gab es unterhalb des Königsstuhls sogar einen Anleger am Strand. Wie viele andere Seebrücken an der Ostsee auch, wurde er in dem harten Winter des Jahres 1942 durch das Eis zerstört und nie wieder aufgebaut.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Verschwunden sind auch die Hütten, die die Fischer sich am Fuße des Felsens gebaut hatten. Auf vielen Postkarten, die den Königsstuhl zeigen, sind sie zu sehen. „Das waren offenbar einfache Fachwerkbauten aus Lehm“, sagt der Leiter des Sassnitzer Stadtarchivs. Etwa in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden sie verlassen und dem Verfall preisgegeben.

Franzosen holzten die Plattform ab

Durch seine Lage war der Königsstuhl nicht nur für Ausflügler interessant. Schon frühzeitig beobachtete auch das Militär von hier aus die Ostsee. Als die Franzosen die Insel während der napoleonischen Kriege in den Jahren 1807 bis 1810 und 1812 bis 1813 besetzten, errichteten sie hier eine Art Küstenwache. Um bessere Sicht sowie Holz zum Kochen und Heizen zu haben, rodeten sie sämtliche Bäume auf dem Felsen und bauten eine hölzerne Baracke. Auch das bereits erwähnte Gasthaus nahe des Königsstuhls, das heute Teil des Nationalparkzentrums ist, wurde nach dem 2. Weltkrieg militärisch genutzt – erst von der Roten Armee, dann von der Grenzbrigade Küste der NVA. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ein paar Meter landeinwärts die erste drahtlose Sprech- und Empfangsstation an der Ostsee errichtet. Sie diente dem Nationalparkamt viele Jahre als Verwaltungssitz.

Kassenhäuschen seit 1965

Heute ist der Königsstuhl Teil der Erlebnisausstellung des Nationalparkzentrums. Inselbewohner können ihn kostenlos besuchen, für alle Gäste ist der Besuch im Eintrittspreis für die Ausstellung enthalten. Kassiert wird an dem Rügener Wahrzeichen übrigens nicht erst in jüngster Zeit. In den Unterlagen des Stadtarchivs hat Frank Biederstaedt Berichte vom Bau eines Kassenhäuschens aus dem Jahr 1965 gefunden. Damals waren 20 Pfennig pro Person fällig.

Zur Galerie 118 Meter ist der Königsstuhl hoch. Sein Name taucht erstmals 1584 auf. Damals ist die Rede vom „Kunigstuel“. Die Herkunft der Bezeichnung ist ungeklärt.

Wer dem Kreidefelsen seinen Namen gab, dieses Geheimnis haben die Sassnitzer Archivmitarbeiter bis heute nicht lüften können. Die einen berufen sich auf eine angebliche Sage, wonach derjenige, der es schafft, den Felsen von der Seeseite aus zu besteigen, „König von Rügen“ würde. Andere führen den schwedischen König Karl XII. ins Feld, der im Jahre 1715 von diesem Platz aus ein Seegefecht der Schweden gegen die Dänen beobachtet haben soll. Frank Biederstaedt zuckt die Schultern. „Der Name ist deutlich älter“, haben Nachforschungen gezeigt. Johann Rehnan war im 16. Jahrhundert vom Pommernherzog mit der Suche nach Mineralquellen beauftragt worden und durchstreifte dabei auch die Stubnitz. In seinem Bericht aus dem Jahre 1584 erwähnt er bereits den „Kunigstuel“.

Von Maik Trettin