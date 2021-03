Bislang gab es von der neuen Plattform am Rügener Kreidefelsen nur gezeichnete Entwürfe, doch bald können sich Interessierte die Dimensionen auch anhand eines maßstabgerechtes Modells anschauen. Es macht deutlich: Wer den Nervenkitzel liebt, kann bald 100 Meter tief in eine Schlucht blicken.

