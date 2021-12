Sassnitz

Industrieanlagen, Frachtschiffe und Hafenwirtschaft – das ist das Bild, das Reisende heute von Neu Mukran haben.

Vor rund 50 Jahren sah es hier noch ganz anders aus: Der Strand war nahezu naturbelassen und das größte Schiff war eine alte Kogge, die dort gestrandet zu sein schien. Sie war jahrzehntelang das wohl beliebteste Rügener Ausflugslokal. Ihre Geschichte ist eine von vielen, die in der neunten Ausgabe der Jasmunder Heimathefte, die soeben erschienen ist, erzählt wird.

Viele Rüganer und Gäste werden sich an das imposante Schiff erinnern, das etwa an der Stelle lag, wo sich heute die Bäckerei Peters befindet. Dabei war es ursprünglich ein ziemlich unscheinbarer Fischkutter, wie der Autor Dieter Naumann in seinem Beitrag „Die Kogge von Neu Mukran“ schreibt.

Der auf der Damgartener Boddenwerft gebaute und 1951 in Dienst gestellte 24-Meter-Kutter war zuvor von Sassnitz aus mit der Kennung „SAS231 „Ernst Grube“ gefahren. Dann entdeckte ihn die Mitropa für sich.

Die Kogge am Strand von Mukran war ein beliebtes Ausflugsziel. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Die hatte 1968 vom schwedischen SIAB-Konzern in Sassnitz ein Hotel der Sonderklasse bauen lassen: Das spätere Rügen-Hotel, ein markantes und seinerzeit modernes Hochhaus, war anfangs vor allem als Unterkunft für Transitreisende gedacht, die mit der Fähre von und nach Schweden fuhren.

Für die Gäste ihres Sassnitzer Hauses, aber auch für andere Ausflügler, für Brigadefeiern, Familienfeste und ähnliche Gesellschaften kaufte die Mitropa den Kutter vom Fischkombinat und ließ ihn in Mukran an Land ziehen. Dazu wurden zwei Bergepanzer der NVA eingesetzt, schreibt Naumann in seinem Beitrag.

Nach der Strandung hievte man den Kutter auf ein Betonfundament und begann mit dem Umbau. Dafür zeichnete der Mitropa-Innenarchitekt Hartmut Staake verantwortlich. Als Vorbild dienten ihm die Koggen aus der Hansezeit.

Der Kutter bekam die für die Koggen so typischen Aufbauten an Bug und Heck, hölzerne Kanonenattrappen und Ähnliches. Auch innen ging es maritim und rustikal zu. Anfangs, so schreibt Naumann, sei sogar die Installation von Aquarien in den Bullaugen vorgesehen gewesen. Diese Pläne habe man aber wieder fallen lassen.

Kleine Pantry statt großer Küche

1970 empfing die Kogge, die auf den Namen des Störtebeker-Gefährten „Goedike Micheel“ getauft wurde, die ersten Gäste. Knapp 80 Plätze gab es auf dem Ober- und dem Unterdeck. Und die waren eigentlich fast immer lange im Voraus ausgebucht, erinnert sich Henning Dost.

Er war von 1976 bis 1985 Geschäftsführer des Hotels, zu dem die Mukraner Kogge gehörte. Dort konnten die Gäste Speisen einer erstklassigen Küche genießen – nämlich der des Rügen-Hotels. „An Bord selbst war ja viel zu wenig Platz“, erklärt Dost.

Es gab lediglich eine kleine Pantry, in der Kuchen und Torten aufgeschnitten oder auch mal ein Ragout fin warm gemacht werden konnten. „Ein A-la-carte-Geschäft war nicht möglich und auch gar nicht vorgesehen.“

Dennoch war dieses außergewöhnliche Lokal bei Einheimischen ebenso beliebt wie bei Gästen aus dem In- und Ausland. Die Lage am Meer, das maritime Ambiente, der Ausblick von Deck und der Strand davor – damit konnte die Kogge bei den Gästen punkten.

Man kam dort meist in geselliger Runde am Abend zusammen oder zum Kaffee. Dort gab es die Leckereien, für die die Konditoren des Rügen-Hotels berühmt waren, etwa die Kirsch-Sahne-Torte oder die Schwedische Apfeltorte.

Wer abends dort essen wollte, suchte sich bei der Reservierung eines der angebotenen Gerichte aus. Das Essen brachte die Mitropa mit einem B 1000, der zwischen Sassnitz und Mukran pendelte, von der Hotelküche zum Schiff.

Feuerwehrleute zündeten das Schiff an

Mit einem Bus wurden auch die Hotelgäste nach Mukran und wieder zurückgefahren. „In Spitzenzeiten hatten wir bis zu 160 Besucher aus Skandinavien im Haus“, erinnert sich Dost. Die wollten natürlich etwas erleben. Und die Kogge stand ganz oben auf vielen Wunschzetteln.

Das verwundert kaum, hatte doch die von der Mitropa beauftragte Agentur in ihren Hochglanzprospekten mit dem originellen Ausflugslokal in Kopenhagen und Stockholm geworben. Einen Besuch der Kogge konnten sie bei ihrer Hotelreservierung gleich mitbuchen.

Die Kogge am Strand von Mukran. Die von der Mitropa betriebene Gaststätte wurde am 14. April 1988 durch die Feuerwehr kontrolliert abgebrannt. Quelle: Harro Schack/Stadtarchiv Sassnitz

1982 wurde das Lokal dennoch geschlossen. Nach den Erkenntnissen des Autors Dieter Naumann sollte es zwar renoviert und später am Rande des Hafens weiterbetrieben werden. Henning Dost hat daran seine Zweifel. Die für die Planung und Bauleitung des Fährhafens Verantwortlichen gehörten seinerzeit zu den Gästen des Rügen-Hotels und gewährten dort ab und an einen Blick auf das Projekt. „In den Plänen tauchte die Kogge schon gar nicht mehr auf.“

Erste Ausgabe erschien 2013 Die Jasmunder Heimathefte werden seit 2013 vom Stadtarchiv Sassnitz herausgegeben. Die erste Ausgabe ist heute – trotz Nachauflage – ausverkauft. Die neunte Ausgabe kostet 8,95 Euro und ist in allen Sassnitzer Buchhandlungen sowie im Internet unter www.edition-pommern.com zu beziehen (ISBN 978-3-939680-69-7).

Am 14. April 1988 wurde sie schließlich im Rahmen einer Übung von der Feuerwehr gezielt in Brand gesetzt.

Von Maik Trettin