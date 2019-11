Kokert als Landeschef wiedergewählt – CDU MV stimmt sich auf Wahljahr 2021 ein

Binz

Vincent Kokert (41) wird den CDU-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern für weitere Jahre führen. Die rund 160 anwesenden CDU-Mitglieder bestätigten ihn am Freitagabend beim Parteitag in Binz auf Rügen mit großer Mehrheit, Kokert erhielt 92,4 Prozent der abgegeben Stimmen – ohne Gegenkandidat. 2017 lag die Zustimmung bei 92,5 Prozent.

Auch die alten stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden sind die neuen: Eckhardt Rehberg (94 Prozent), Sascha Ott (77 Prozent) und Martina Liedtke (59 Prozent) wurden wiedergewählt.

„Volkspartei der Mitte“

Kokert schwört die Parteimitglieder bereits auf kommende Aufgaben ein. Die CDU will 2021 stärkste Kraft bei Land- und Bundestagswahlen werden. Sie sei „die einzige Volkspartei der Mitte“. Es sei wichtig, dass die Kommunen mehr Geld vom Land erhalten, die Feuerwehren 50 Millionen Euro für Technik. Verdienste der CDU, so Kokert. Dies gelte auch für die Sanierung vieler Dorfkirchen in MV. Ihm seien christliche Werte wichtig.

Kritik an AfD und Klimadisput

Hart geht er mit der politischen Konkurrenz ins Gericht. Allen voran die AfD, die die Gesellschaft spalte, im Landtag aber nur „politisches Dürregebiet“ sei. Eine Zusammenarbeit beider Parteien lehne er rigoros ab. Die Grünen kritisiert er als „Verbotspartei“, die Linke als eine Kraft, „die alles nachäfft“.

Sehr kritisch sehe er die aktuelle Klimadiskussion. Er bezweifle nicht den Einfluss des Menschen auf das Klima. „Aber ich habe die allergrößten Zweifel, dass wir mit Verboten ein Stück ändern“, so Kokert. Dies gehe nur mit Innovationen.

Seitenhiebe auf die SPD

Auch der Koalitionspartner SPD bekommt indirekt einen mit. SPD-Landeschefin Manuela Schwesig hatte kürzlich den Unrechtsbegriff in Bezug auf die DDR relativiert. Kokert deutlich: „Die DDR war ein Unrechtsstaat, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann.“

Noch ein Seitenhieb: Die CDU unter Kanzler Helmut Kohl habe 1990 für die Ostdeutschen nach der Freiheit gegriffen. Bei einer SPD-Regierung „wäre dies anders gewesen“.

Glawe spricht von Aufbruchstimmung

Die CDU klatscht sich selbst Beifall. Wirtschaftsminister Harry Glawe peitscht die Mitglieder lautstark ein: Es gebe eine Aufbruchstimmung im Land, dies müsse die Partei nutzen. „Wer heute noch keine blühenden Landschaften sehen will, wird sie auch in den nächsten 30 Jahren nicht sehen“, so Glawe. Hinweis in eigener Sache: Die Partei habe ja Ministerien, die viele Fördermittel verteilen könne. Kritik an der Parteiführung gibt es nicht. Die CDU demonstriert Harmonie nach außen.

Kanzlerin Merkel wird erwartet

Der Parteitag in Binz wird am Sonnabend fortgesetzt. Dann steht das erste Grundsatzprogramm der Landespartei auf der Tagesordnung, das die Mitglieder in den vergangenen zwei Jahren erarbeitet haben. Auch eine Rede von Kanzlerin Angela Merkel wird erwartet.

