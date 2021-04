Prora

Auf Rügen wächst zwischen Mukran und Proran eine merkwürdige Pflanze. Violette Blüten und dichte Behaarung kennzeichnet das seltene Kraut, „Pulsatilla“ heißt sie wissenschaftlich, „Kuhschelle“ im deutschen Sprachraum. Wer bei diesem Wort erstmal an Süddeutschland denkt und Almauftrieb liegt gar nicht so falsch. Sonst kommt die hübsche Schelle im Mittelgebirgsraum vor, allerdings hat Rügen auch einige Habitate dieser Pflanze zu bieten. So zum Beispiel in den Banzelvitzer Bergen oder auf besagter Fläche zwischen Mukran und Prora.

Hier sorgt sich Burga Gloede um die Zukunft der Pflanze. Denn es gibt im Naturschutzgebiet immer noch genügend Menschen die „querbeet“ laufen und die Kuhschelle plattmachen. „Trampler“ nennt Gloede diese Spaziergänger verbittert und wünscht sich mehr Schutzmaßnahmen. Sicherlich kann man nicht überall Zäune aufstellen, aber vielleicht doch noch etwas mehr die Augen offenhalten. Jetzt ist die Zeit, in der die Kuhschellen zu wachsen und zu blühen beginnen. Bitte Rücksicht.

Von Anne Ziebarth