Prora

Wer denkt, dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet, heißt es im Volksmund spöttisch. Ähnlich zweideutig erscheint der „Nahversorger“. Eine feste Definition für diesen im Einzelhandel gebräuchlichen Begriff gibt es nicht. Die Fachwelt benutzt ihn in der Regel, um eine „wohnortnahe Versorgung mit Gütern des kurzfristigen und täglichen Bedarfs“ zu beschreiben und auch der Laie vermutet dahinter die Kaufhalle um die Ecke.

Auf Rügen passt diese Begriffserklärung nur selten. Nehmen wir beispielsweise mal den neuen Edeka-Markt in Prora. Da sind Sie als Rüganer ziemlich allein unter Fremden. Das merkt man nicht nur am Sortiment (die Dichte der vermeintlich so typischen Sanddornprodukte lässt auf eine hohe Urlauber-Frequenz schließen). Auf dem Parkplatz kommt man sich mit Rügener Nummernschild am Auto beinahe wie ein Außerirdischer vor. Die meisten Kunden dürften weit vom Proraer Einkaufstempel entfernt zu Hause sein. Aber den Begriff „Fernversorger“ gibt es im Einzelhandel offenbar nicht.

Von Maik Trettin