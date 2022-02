Bergen

„Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt“, heißt es in einem Volkslied. Jaja. Wann und wo das wohl so mal war? Früher jedenfalls! Vermutlich im Saarland. Heute gibt es nicht nur kaum noch Pferdepflüge, gefühlt sind Februar und März auch auf Rügen eher die Monate mit dem obligatorischen Wintereinbruch. Also eher was für den Pferdeschlitten, nicht den Pflug.

Einen langen, garstigen Schneematschfebruar brauche ich nach diesem dunklen Winter persönlich nicht, ich hätte auch nichts gegen den schönsten Frühling des Jahrzehnts. Aber immerhin gibt es Hoffnung! Wenn man sich die Laubbäume ansieht, zum Beispiel am Nonnensee, sieht man bereits die Knospen für das Blattwerk des Sommers. Geschützt durch Haarflaum, Harz oder dicke Knospenschuppen werden die Knospen bereits im Herbst angelegt und müssen nun noch den Winter überstehen. Los! Die zwei Monate schaffen wir auch noch.

Von Anne Ziebarth