Kolumne von der Insel Rügen: Pfennigfuchser parken an der Schaabe

Glowe

Wer die Reihe der am Straßenrand geparkten Autos sieht, muss felsenfest davon überzeugt sein, dass am Strand der Schaabe nicht ein Quadratzentimeter mehr frei ist für das Badehandtuch, geschweige denn den Windschutz. Auf beiden Seiten der Fahrbahn zieht sich bei schönem Sommerwetter das blecherne Band der Karossen fast durchgängig von Glowe bis nach Juliusruh. Wer sein Auto dann noch in eine Lücke auf dem Grünstreifen gezwängt hat, ist oft erstaunt: Da ist ja doch noch Platz! Nicht nur am Ufer der Tromper Wiek lässt sich mit ausreichend Abstand zum nächsten Nachbarn campieren, auch die eigentlichen Parkplätze bieten noch die eine oder andere Nische für den eigenen fahrbaren Untersatz.

Die Anzahl der Autos am Straßenrand ist – zumindest an der Schaabe – kein sicherer Indikator für Überfüllung. Sie zeigt oft nur an, wie viele Sparfüchse auf Reisen sind. Die stellen ihr Auto lieber auf den Grünstreifen neben der Einfahrt zum Parkplatz ab als auf der Parkfläche selbst. Wer die nutzt, muss schließlich Geld bezahlen. Je nach Parkplatz einen Euro pro Stunde. „Wucher!!“, sagt der Knauser und pfeift den Platzbetreibern was. Lieber mit einem Rad auf der Straße als mit allen vieren auf dem Stellplatz.

Wo diese Pfennigfuchser bleiben, wenn wirklich – wie von manchem Politiker gewünscht – Bäume gefällt werden, um die Parkplätze zu vergrößern? Wenn wir Glück haben, zu Hause.

Von Maik Trettin