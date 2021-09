Kolumne von der Insel Rügen: „Prost, Merkel“

Insel Rügen

Wie schmeckt Merkel? Trocken? Verlässlich? Muss man nicht wissen, kann man aber jetzt probieren. Ein Safthersteller hat pünktlich zum Ende der Amtszeit der Bundeskanzlerin eine Edition „Danke, Merkel!“ auf den Markt gebracht. Stilecht mit Rautenmotiv.

Vielleicht etwas unpassend, dass ein großer Supermarkt das Getränk nun auch noch reduziert hat – ganz getreu des Mottos: Alles muss raus. Zum Wahlabend gab es in der Redaktion den Test. Die Flasche ist weich abgestuft in schwarz-rot-gelb gehalten, wie würde der Smoothie dann wohl aussehen? Ebenfalls geschichtet, oder doch gemischt? Was ergibt schwarz, rot und gelb in der Mischung, fragten wir uns etwas besorgt.... vielleicht braun?

Nein, diplomatisch orangefarben ist der Drink und kommt mit Mango, Goji und Acerola um die Ecke. Ob Merkel für so einen Firlefanz zu haben wäre? Wohl ehr nicht. Aber wer weiß, vielleicht geht die Merkel-Produktpalette jetzt erst los. Die Parteiprogramme hatte der Safthersteller schließlich auch schon verarbeitet.

Von Anne Ziebarth