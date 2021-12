Bergen

In den vergangenen Wochen wurde an mehreren Stellen rund um Bergen der Schriftzug „Impfen tötet“ geschrieben. Oder besser gesagt geschmiert? Jedenfalls recht unprofessionell, die schwarze Farbe verlief nämlich in den meisten Fällen ganz ordentlich. Aber wie auch immer, um den Inhalt gehts. Der geht in meinen Augen gar nicht. Nun haben wir schon das Privileg uns Impfen zu lassen und dann gibt es große Angstmache – meist von Menschen, die sich wichtig tun müssen.

Einige Schriftzüge, unter anderem am Lidl, wurden bereits beseitigt, ein Mal „Impfen tötet“ ist aber immer noch am Störtebeker-Plakat an der Straße nach Gingst zu sehen. Ausgerechnet! Was hat die Pandemie dem Familienunternehmen schon übel mitgespielt, zwei Jahre keine Störtebeker-Festspiele. Auf dem Plakat steht: Gottes Freund und Coronas Feind – wir sehen uns im Sommer 2022. Ja, unbedingt. Wenn sich mehr Leute impfen lassen.

Von Anne Ziebarth