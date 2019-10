Stand-up Comedy in Vitte: „Auftritt auf Hiddensee ist wie ein Heimspiel“

Vitte

Benni Stark und Marco Brüser sind dick im Comedy-Geschäft. Beide treten regelmäßig in Shows, wie „Nightwash“ und „Quatsch Comedy Club“ im Fernsehen auf und bringen die Leute auf ihren Tourneen quer durch die Republik zum Lachen. Am Montag standen die Männer im Festzelt in Vitte auf der Bühne.

In seinem neuen Programm begibt sich Benni Stark dahin, wo es wehtut: Die ehemalige Wirkungsstätte seines Schaffens – die Verkaufsfläche eines großen Modehauses. Stark war Herrenausstatter – aus Leidenschaft. Erst recht, als er gelernt hat, dass Frauen das Sagen haben und Männer auf Kommando hören – auch beim Anzugkauf.

„ Hiddensee ist für mich wie ein Heimspiel: Das Meer vor der Haustür, ein Hafen und eine Promenade“, sagt der gebürtige Kieler. Vor seinem Auftritt hatte er mit einem Fahrrad bei seinem ersten Besuch auf der Insel den Ort erkundet. „Ich bin begeistert über das, was ich hier sehe. Weniger ist doch manchmal ein bisschen mehr. Ich mag Hiddensee“, sagt er.

Die Kurdirektorin kennt er von gemeinsamen Auftritten auf dem Kreuzfahrtschiff Aida. Über ein Wiedersehen nach langer Zeit freut er sich besonders. „Als sie mich angerufen hatte, um mich für das Fest auf Hiddensee zu buchen, musste ich nicht lange überlegen. Was sie und die anderen Verantwortlichen hier auf die Beine gestellt haben, ist klasse“, so Benni Stark.

Auch für seinen Kollegen Marco Brüser war es fast ein Heimspiel. Der Komiker stammt aus der Stadt Bremerhaven an der Nordsee. „Nur Ebbe und Flut fehlen, sonst ist es wie in der Heimat“, sagte er. Als er mit dem Boot Vitte erreichte und zum ersten Mal die Insel betrat, war er sofort verliebt in Hiddensee. „Ein schönes Fleckchen Erde. Die Insel ist größer, als ich sie mir vorgestellt habe“, sagte er vor seinem Auftritt.

Marco Brüser ist Comedian, Zauberer und ausgebildeter Pilot. Aus humoristischer Pilotensicht erklärte er, welche Luftfahrtklischees stimmen oder warum der Himmel blau ist. Doch seine Wurzeln hat er in der Zauberkunst. Im Festzelt in Vitte präsentierte er fingerfertige Tricks. Er entknotete sich vor den Augen zweier Männer aus dem Publikum selbst, zeigte Tricks mit einem Seil und ließ Geldscheine aus seinem Portemonnaie verschwinden.

