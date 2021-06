Stralsund

Ein harmonischer Start in die Tourismussaison sieht anders aus: Der Hoffnung auf Urlauber zu Pfingsten folgte die große Enttäuschung; der von der Landesregierung zunächst für Mitte Juni angekündigten Einreiseerlaubnis für Gäste aus anderen Bundesländern das abrupte Vorziehen auf den 4. Juni.

Die vergangenen zwei Wochen haben noch mal kräftig an den Nerven von Hoteliers, Betreibern von Pensionen, Ferienwohnungen und Testzentren gezehrt. Schwerin hat rechtlich zweifelhafte Vorgaben gemacht, in welchem Rhythmus sich Urlauber zu testen haben und diese glücklicherweise noch rechtzeitig korrigiert. Für den Aufbau der Teststruktur haben aber andere gesorgt: Kommunen und private Betreiber, die den Vorgaben entsprechend Kapazitäten bereitstellen müssen und nun darauf hoffen, dass sich der Frust über möglicherweise lange Wartezeiten nicht bei ihnen ablädt.

Was nach diesen Wochen im Schlingerkurs allen Beteiligten guttut, ist ein gewisses Maß an Stabilität. Auch Urlauber wollen nicht alle drei Tage mit neuen Änderungen konfrontiert werden, sondern Küste, Meer und Sonne in Ruhe genießen. Genau deshalb haben sie den Urlaub in MV gebucht.

Von Martina Rathke