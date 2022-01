Stralsund

„Jeder sollte selbst entscheiden dürfen“, sagte der Pfleger und hustete den Opi im Rollstuhl an – diese Situation entstammt einer Karikatur, die mir neulich ein Kumpel schickte. Sie verdeutlicht, dass vulnerable Gruppen die Leidtragenden sind, wenn es darum geht, dass sich medizinisches Personal nicht impfen lassen möchte. Von daher halte ich die Impfpflicht in dem Bereich für notwendig. Nur kommt sie zum falschen Zeitpunkt.

US-Top-Virologe Anthony Fauci sagt, wir brauchen neue, wirksamere Impfstoffe. Die Omikron-Mittel von Biontech und Moderna sind noch in klinischen Studien und werden – so sie denn überzeugen – nicht vor April zugelassen. Kommen neue Vakzine wie Novavax auf den Markt, ist es meiner Meinung nach nicht angemessen, sie sofort zum Baustein für die Umsetzung der Impfpflicht zu machen. Man erinnere sich nur an das Hin und Her wegen der Nebenwirkungen von AstraZeneca.

Willkürliche Festlegung

Zudem liegt es an den Gesundheitsämtern, die Einhaltung der Impfpflicht zu kontrollieren. Also die Behörden, die mit der Kontaktnachverfolgung bereits mehr als ausgelastet sind, weil die Infektionszahlen so rapide steigen. Warum werden die Ämter nicht erst mal personell besser ausgestattet, bevor man ihnen eine zusätzliche Mammutaufgabe rüberschiebt?

Impfen bleibt zwar der wirksamste Weg aus der Krise. Das Einführungsdatum der Impfpflicht Mitte März, wenn der Omikron-Zenit längst überschritten sein soll, ist aber eine willkürliche Festlegung aus dem Dezember. Daran festzuhalten, ergibt unter aktuellen Umständen wenig Sinn.

Von Kai Lachmann