Keine Touristen, wenig Laufkundschaft durch die Corona-Regeln – das spüren auch Einzelhändler und Gewerbetreibende: Die Fraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler des Kreistages Vorpommern-Rügen hat einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geschrieben und fordert, die Branche zu unterstützen.

Wer einen Einkaufsbummel unternimmt, will auch was essen. Doch an Gaststätten sind solche Schilder zu finden, ein Besuch ist zurzeit nicht möglich. Die Auswirkungen spürt auch der Handel – weniger Laufkundschaft. Quelle: Tilo Wallrodt