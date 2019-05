Lietzow

Ende 2017 wollte die Lietzower Gemeindevertretung Jürgen Böhnig per Bürgerentscheid zwingen, vorzeitig seinen Hut zu nehmen. Zum regulären Ende der Wahlperiode räumt der 75-Jährige wie angekündigt freiwillig seinen Stuhl – und keiner will Platz nehmen. Für die Kommunalwahlen am 26. Mai hat sich in dem Jasmunder Ort niemand als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen. Die Einwohner können lediglich die Abgeordneten für das europäische Parlament und die Gemeindevertreter wählen. Wer das neue Gemeindeoberhaupt wird, liegt nicht in ihrer Hand.

Dass jetzt niemand die Verantwortung an der Spitze der Kommune übernehmen wolle, ist aus Böhnig Sicht ein Ding der Unmöglichkeit. Er habe spätestens in der Mitte der Wahlperiode in vielen Gesprächen immer wieder angekündigt, dass er nicht erneut kandidieren werde. „Es wäre eigentlich ausreichend Zeit gewesen, sich darüber Gedanken zu machen, wer künftig dieses Amt übernimmt“, sagt Böhnig mit Blick auf die beiden im Gemeinderat vertretenen Wählergruppen „Bürgergemeinschaft Lietzow“ (BL) und „Bürger für Vorpommern-Rügen“ ( BVR, ehemals Bündnis für Rügen). Doch offenbar ist niemand dazu bereit.

Aus Zeitgründen winken alle potentiellen Kandidaten ab

„Die meisten, die infrage kommen würden, haben vor allem ein Zeitproblem“, sagt Oliver Penndorf ( BVR). Er ist zurzeit Gemeindevertreter und kandidiert auch für die kommende Wahlperiode. Ein möglicher Kandidat sollte idealerweise auch kommunal- und verwaltungsrechtliche Grundkenntnisse haben – und eben viel Zeit. „Und spätestens an dem Punkt winken alle ab“, beschreibt er die Situation in der ehrenamtlich geführten Gemeinde.

Die gleichen Erfahrungen hat auch Torsten Schulze (BL) gemacht. „Wer berufstätig ist, hat in der Regel so viel Arbeit, dass die schon kaum zu schaffen ist.“ Da bleibe so gut wie keine Zeit, noch ganz „nebenbei“ eine Gemeinde zu führen. „Man kann für einen Bürgermeister-Termin nicht einfach mal für zwei, drei Stunden aus dem Betrieb verschwinden. Und auch nach Feierabend fehlt meist die Gelegenheit, sich um die Belange der Kommune ausreichend zu kümmern. „Leider fehlt uns der rüstige Rentner, der genügend Zeit und Engagement mitbringt“, bedauert Schulze, der ebenfalls erneut für die Gemeindevertretung kandidiert.

Problem kommt in MV immer häufiger vor

Lietzow ist auf Rügen die einzige Gemeinde mit diesem Problem. In allen anderen Orten der Insel finden die Wähler wenigstens einen ehrenamtlichen Bürgermeisterkandidaten auf dem Wahlzettel. Doch die Situation sei mittlerweile gar nicht mehr so selten, sagt Klaus-Michael Glaser aus der Schweriner Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindetages. Eine Statistik führt der Spitzenverband der Kommunen in dieser Sache nicht. „Aber zwischen zehn und 20 Gemeinden in MV dürften es wohl sein, die vor dem gleichen Problem stehen.“ Früher, sagt Glaser, sei das seltener vorgekommen. Doch zunehmend ziehen sich langjährige und erfahrene ehrenamtliche Bürgermeister aus diesen Positionen zurück – meist aus Alters- und gesundheitlichen Gründen. „Die haben oftmals gewisse Maßstäbe gesetzt, an denen die Nachfolger wohl oder übel gemessen werden.“ So manchen schrecke die Vorstellung ab. Es gebe auch Orte, an denen sich nicht einmal genügend Kandidaten für die Gemeindevertretung fänden. Grund sei meist, dass potentiellen Bewerbern die Zeit fehle.

Neuer Gemeinderat wählt eines seiner Mitglieder an die Spitze

Wer in Lietzow künftig den Hut auf hat, darüber entscheiden die Gemeindevertreter nach der Wahl selbst. Wenn sie in ihren Reihen jemanden finden, der sich bereiterklärt, können sie ihn zum Bürgermeister wählen. Er behält dann sein Mandat, das bedeutet, dass niemand auf seinen Platz in der Gemeindevertretung nachrückt. Falls sich keiner der Gemeindevertreter bereiterklärt, dürfte es spannend werden: „Es gibt kein Verfahren, das eine solche Situation genau regelt“, sagt Glaser. Sinnvoll wäre es dann, das Problem in einer Einwohnerversammlung zu besprechen. Und sich in dem Zuge doch einmal gründlich mit der Möglichkeit einer Gemeindefusion zu beschäftigen, die früher oder später vermutlich ohnehin anstehe, ergänzt Oliver Penndorf. Die Stadt Sassnitz hatte bereits vor Monaten ein Gesprächsangebot unterbreitet und wartet noch immer auf eine offizielle Antwort aus Lietzow.

Maik Trettin