Kompetenzwirrwarr um Tierrettung auf Rügen

Rügen

Dass auch über die Osterfeiertage die Betreuung etwaiger Fundtiere sichergestellt ist, ist die gute Nachricht. Seit allerdings Gemeinden und Ämter der Insel sich neue Partner für die Unterbringung von Tieren suchten, ist die Lage auf der Insel unübersichtlich geworden. Für gleich drei verschiedene „Verwaltungshelfer“ – wie Einrichtungen zur Unterbringung und Versorgung von Tieren im Behörden-Deutsch heißen – haben sich Rügener Ämter entschieden.

Die Stadt Sassnitz sowie die Ämter Nordrügen und ab dem 1. Juli auch Mönchgut-Granitz schlossen Verträge mit dem Sassnitzer Tierarzt Marco Nieburg, der die Tiere an Pflegestellen vermittelt. Nieburg betreibt in Sagard zudem die Tierstation „Jodokus“ und gründete den neuen „Knurrt & Schnurrsula Tierschutzverein-Rügen“. Damit verfügt die Insel mit dem „Tierschutzverein Rügen-Hiddensee“ nunmehr über zwei Vereine.

Daniela Busch leitet die Tiernotstation in Tilzow. Quelle: Anne Ziebarth

Die Städte Putbus und Binz sowie das Amt Bergen lassen Fundtiere nach wie vor in die Tiernotstation nach Tilzow bringen und das Amt Westrügen entschied sich für das Tierheim in Stralsund. „Die Stralsunder haben auch an den bevorstehenden Osterfeiertagen eine Bereitschaft“, versichert der Leitende Verwaltungsbeamte Rainer Schultz. Wenn Finder ein Westrügener Tier woanders abgeben, müssten sie gegebenenfalls die Kosten der Unterbringung tragen.

Kommunen befürchten hohe Kosten für Tierschutz

Im Zweifelsfall sollte die Polizei gerufen werden. „Wir kümmern uns gegebenenfalls im Rahmen unserer Allzuständigkeit auch um Tiere“, sagt Sprecherin Stefanie Peter. „Wenn wir den Hinweis erhalten, dass beispielsweise ein Hund an einer viel befahrenen Straße läuft, kann das schließlich eine Gefahr für Tier und Mensch bedeuten.“ Sie kann sich an einen Fall erinnern, in dem ein kleiner Mischlingsrüde vor Rambin von einer Streife aufgenommen wurde. Das sei natürlich abhängig davon, wie sich ein Hund verhält. „Wir telefonieren uns dann durch, wer uns das Tier abnimmt und im Zweifel sind auch die Tiernotrettungen unsere Ansprechpartner. Früher gab es die nur in Greifswald, aber jetzt haben wir auch in unserem Landkreis solch einen Verein.“

Der Sassnitzer Tierarzt Marco Nieburg ist einer der Helden in der ARD-Doku-Serie „Die Tierärzte – Retter mit Herz". Quelle: Daniel Jansen

Damit wäre das nächste Problemfeld benannt. Die Stadt Greifswald hatte nämlich jüngst ihren Vertrag mit der dortigen Tierrettung gekündigt. Zu teuer, hatte es geheißen. Einige Kommunen des Landes klagen über angeblich zu hohe Kosten, seit die Landesregierung im vergangenen Jahr eine neue Vorschrift zum Umgang mit Fundtieren vorlegte. Die Bereitschaft vieler Kommunen, sich im erforderlichen Umfang um Transport, Unterbringung und Versorgung von Fundtieren zu kümmern, ist offenbar damit nicht größer geworden.

Städte- und Gemeindetag will klagen

Während für den Transport nach wie vor zunächst die Polizei zuständig sei, müssten sich Ämter und Gemeinden nun beispielsweise auch um die Versorgung und Sterilisierung von Streunerkatzen kümmern, weiß Gabriele von der Aa vom Amt Nordrügen. Zudem unterliegen Verträge mit „Verwaltungshelfern“, wie beispielsweise Tierheimen, jetzt den Vorschriften des Vergaberechts.

Tierpfleger Mario Piotrowski und Tierheimleiterin Kathrin Scheurich mit einigen ihrer Schützlinge im Tierheim Stralsund. Quelle: Pauline Rabe

„Wie halten das für rechtswidrig und werden dagegen vorgehen“, sagt Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag. Die Verwahrungsfrist für Tiere habe sich von sechs Wochen auf sechs Monate verlängert und zudem wäre der Kreis der betroffenen Tiere ausgeweitet worden. „Auf einmal zählen auch Streunerkatzen zu den Fundtieren und Kommunen sollen sich um Katzenfutterstellen kümmern.“ Die Interessenvertretung der Kommunen befürchtet eine Verdreifachung der Kosten durch die Landesvorschrift.

Claus Tantzen verteidigt die Regelung seines Chefs. Umweltminister Till Backhaus (SPD) habe mit der Vorschrift „nach mehr als zwanzig Jahren einen rechtlosen Zustand beendet“, so der Sprecher. Bis dahin wären Tiere rechtlich wie jede andere Fundsache auch behandelt worden. „Katzen sind aber nun mal keine Regenschirme“, so Tantzen. „Um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Lebewesen sicherzustellen, wurde in der Vergangenheit vieles auf die Ehrenamtler abgewälzt.“ Tantzen verweist zudem auf die Möglichkeit der Kostenerstattung durch das Land. „Die Gemeinden müssen uns allerdings die Kosten nachweisen.“

Der Verein „Tierrettung Vorpommern-Rügen“ gründete sich erst Ende vergangenen Jahres. Quelle: Uwe Driest

Die meisten Ämter der Insel Rügen stellten sich inzwischen auf die neue Situation ein und legten Verantwortlichkeiten auch außerhalb der Öffnungszeiten fest. Alle Ämter bis auf Nordrügen und Putbus hinterlegten Kontaktdaten ihres Bereitschaftsdienstes bei den Behörden.

Tiernotrettung professionalisiert

Damit sei allerdings noch nicht gewährleistet, dass die entsprechenden Mitarbeiter der Ämter auch über ausreichende Kenntnisse und Ausrüstung verfügen, befürchtet Michaela Ballschuh von der Tiernotrettung Vorpommern-Rügen. Ballschuh arbeitet selber in der Rettungsleitstelle des Landkreises und hat mit dem neu gegründeten Verein die Rettung in Not geratener Tiere professionalisiert. „Wir schulen unser ehrenamtlich tätiges Personal und an Bord des Einsatzwagens befinden sich neben einer Fangleine für Hunde und Käscher für Katzen auch Schlangen-Haken oder Utensilien für Vögel. Sogar ein Absperr-Set für den Fall eines Robben-Fundes haben wir dabei.“

Der kleine Mischling von Rambin hat von dem Kompetenzwirrwarr jedenfalls nichts mitbekommen. Weil er sich artig verhielt, hatten ihn die Polizisten auf den Namen „Keks“ getauft und kurzerhand ins Tierheim gebracht.

Von Uwe Driest