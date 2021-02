Bergen

Am Wochenende hat die Polizei in Bergen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auf der B196 bei Bergen in Höhe Kleingartenanlage wurden am Sonntag insgesamt 20 Fahrzeuge wegen Geschwindigkeitsverstößen angehalten, wie die Polizei mitteilte.

Trauriger Spitzenreiter war ein junger Mann aus Stralsund, der mit einem Mercedes mit Kennzeichen aus dem Landkreis Rostock unterwegs war. Er wurde um 14.53 Uhr kontrolliert und war mit völlig überhöhtem Tempo unterwegs. 135 Stundenkilometer wurden gemessen – erlaubt ist an dieser Stelle eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern.

Damit muss der 32-Jährige nicht nur mit Punkten in Flensburg, sondern auch mit einer Geldstrafe von 450 Euro rechnen. „Andere Fahrer waren ebenfalls zu schnell unterwegs“, berichtet der Chef des Polizeihauptreviers Bergen, Mario Ullrich.

„Zwanzig Geschwindigkeitsverstöße an dieser Stelle sind eine ganze Menge. Gerade wenn man bedenkt, dass hier Ausfahrten der Kleingartenanlage liegen und bei schönem Wetter auch mit zunehmendem Radverkehr auf der Insel gerechnet werden muss.“

Von az