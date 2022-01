Konzerte, Feste, Lesungen: Diese Events plant Baabe auf Rügen 2022

Baabe

Das Ostseebad Baabe will 2022 mit einem bunten Veranstaltungsprogramm für Gäste und Insulaner aufwarten. Auch wenn es, wie in den letzten Corona-Jahren, derzeit noch schwer zu sagen sei, was am Ende in dieser Saison wirklich angeboten werden könne, habe man hoffnungsvoll mit den Planungen begonnen. „Wir sind frohen Mutes, die Veranstaltungen im angepassten Hygiene- und Sicherheitsrahmen anbieten zu können“, so Eventmanagerin Johanna Goldstein. „Aus der Erfahrung heraus haben wir festgestellt, dass in den Sommer- und Herbstmonaten das Veranstaltungsprogramm, wenn auch angepasst, größtenteils stattfinden konnte.“

Stern Combo Meißen kommt am 29. Juli

Die größten Anziehungspunkte für kulturelle Unterhaltung werden dabei wieder die Kurbühne und das Haus des Gastes sein. „Wir freuen uns an der Kurbühne auf viele kleine und größere Konzerte und Kinderveranstaltungen“, so Goldstein. Besondere Höhepunkte sind die Auftritte zweier DDR-Legenden: Die Gruppe Karussell kommt am 20. Juli nach Baabe, die Stern Combo Meißen am 29. Juli. Weiterhin sind Konzerte mit großartigen Coverbands geplant, wie mit der Peter-Maffay-Coverband „Eiszeit“ am 9. Juli, der Bruce-Springsteen-Tribute-Band „Bosstime“ am 15. August und der Status-Quo-Coverband „Quotime“ am 24. August.

Dieter „Maschine“ Birr am 26. Juli zu Gast

Auch für das Haus des Gastes wird gerade ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammengestellt. Highlights werden die Gastspiele von Markus Maria Profitlich am 28. Juni und Dieter „Maschine“ Birr am 26. Juli sein. Weiterhin sind eine Lesung mit Dora Held am 6. September geplant und Musikkabarett mit Anne Folger am 8. September und sowie Musikalisch-Humoristisches am 28. Dezember mit Michael Trischan (alias Hans-Peter Brenner aus der ARD-Fernsehserie „In aller Freundschaft“). Neben Hans-Joachim Heist, der mit seinem Heinz-Erhardt-Abend am 23. August auf der Bühne steht, soll es auch Vorstellungen der Leipziger Pfeffermühle geben – und für die kleinen Zuschauer ein monatliches Kinderprogramm mit Birgit Schusters „Figurentheater Schnuppe“.

„Musik am Hafen“ wird fortgesetzt

Starten soll das Veranstaltungsjahr in Baabe am Samstag, den 16. April, mit dem Osterfeuer am Fischerstrand, das gemeinsam mit der Feuerwehr des Ortes stattfinden soll. Auch der Lampionumzug am 30. April, den die Selliner Ostseeefanfaren musikalisch begleiten, das traditionelle Reusenfest zu Pfingsten und das Gartenfest vom 24. bis zum 26. Juni stehen auf dem Plan. Die im letzten Jahr ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Musik am Hafen“ wird wegen der guten Resonanz fortgesetzt und ab Mai wieder jeden zweiten Donnerstag am Baaber Bollwerk das Publikum anlocken.

Und vor allem die Baaber hoffen, dass sie ihr beliebtes Heidebergfest, das von den Vereinen des Ortes organisiert wird, am 5. und 6. August endlich wieder feiern können. Auch für das Bollwerkfest am Hafen des Ostseebades soll es eine weitere Auflage geben: am 19. und 20. August.

Weinfest und Countryabend geplant

„Weinseelig“ wird es am 31. August im Kurpark, wenn in Kooperation mit Detlef Erz das Weinfest „Winzer on Tour“ aufgebaut wird. Am 17. September ist ein abwechslungsreicher Countryabend eingeplant, ein bunter Herbstmarkt dann vom 30. September bis zum 4. Oktober.

„Darüber hinaus hoffen wir, in diesem Jahr endlich mal wieder zum gemeinsamen Weihnachtssingen am 17. Dezember im Baaber Stadion einladen zu dürfen und dass wir den Jahreswechsel mit Wintermarkt im Kurpark und Höhenfeuerwerk am Strand genießen können“, so Goldstein.

Für Wanderfreude werden ganzjährig rund um Baabe Angebote zu finden sein. Diese beginnen zu Ostern unter anderem mit themenbezogenen Wanderung rund um hiesige Wildkräuter und die Kleine Kuhschelle in der Baaber Düne. Im Sommer geht es per Rad durchs Mönchguter Land auf den Spuren des Malers Lyonel Feininger und der Suche nach den Großsteingräbern. Der Herbst wird dann den Wildfrüchten, Pilzen und der Baumlehre gewidmet sein. „Winterwanderungen gibt es dann von November bis März immer mittwochs um 10 Uhr, so dass wir über den gesamten Jahresablauf verschiedene Veranstaltungen anbieten können“, so Goldstein.

Von Gerit Herold