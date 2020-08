Konzerte vor Naturkulisse lockten an Rügens Nordspitze

Putgarten

Rügens Natur als große Freilichtbühne: Es war wieder eine dieser Veranstaltungen, die in für Künstler besonders schweren Auftritts-Zeiten wegen Covid-19 spontan aus der Not geboren wurde. Und auch dieses besondere Event kam beim Publikum sehr gut an. Viele Besucher erfreuten sich an dem buntgemischten musikalischen Angebot vor herrlicher Freiluftkulisse am Sonnabend an der Nordspitze der Insel Rügen. Damit „Das Kap erklingt“, hatten sich rund ein Dutzend Musiker und Bands von der Insel und aus MV zusammengetan und spielten tagsüber im gesamten Tourismusgebiet Kap Arkona. Die Idee zu diesem kleinen Festival hatten die Akteure des Musikerstammtisches Putbus mit Unterstützung der Tourismusgesellschaft Kap Arkona.

Zur Galerie Bilder von den Konzerten am Kap Arkona

Von Plattdeutsch bis Blues

Schon am Parkplatz Putgarten wurden die Gäste des Inselnordens durch die Partyband „Ragadingdong“ eingestimmt. Auf dem Rügenhof war eine kleine Bühne aufgebaut, die die Wittower Schiffsmusikanten und „Bluesrausch“ bespielten. Gemütlich ging es im Gutshofgarten zu. Dort präsentierte Peter Wendt aus Schwerin plattdeutsche Lieder. Etliche Zuhörer saßen an den Tischen und genossen das Programm. Dazu schenkte der legendäre Rügener Barkeeper Bernd Beier Wein aus oder mixte Drinks. Wer sich nicht niederließ, nahm die Klänge mit auf seinem Bummel durch die Ortschaft.

Anzeige

Ein paar Schritte weiter im Atelier von Patrycja Kujawowicz wurde Kunst der anderen Art geboten. Interessierte Besucher sahen der Bildhauerin zu, wie sie sie gerade aus Holz einen Hasen und eine Möwe gestaltete. Kunsthandwerk wie Keramik, Schmuck, Malerei und Papierprodukte war auch andernorts in den Ateliers, Galerien und Werkstätten in Augenschein zu nehmen.

Weitere OZ+ Artikel

Die „Hafencowboys“ präsentierten unter anderem Countrymusik an den beiden Kap-Leuchttürmen, wo sich zeitweise Besucherschlangen am Aufstieg zum Leuchttfeuer bildeten. Am etwas abgelegenen Peilturm gab der Musiker Jens Syllwasschy sein Solo-Konzert.

„Ein ganz anderes Rügen “

Einige Besucher waren extra wegen der Veranstaltung an Rügens Nordspitze gepilgert, so wie Sibylle und Rolf Eichenauer aus Oberhessen, die seit einer Woche ihren Urlaub auf Rügen verbringen. „Wir haben von dem Musikfestival in der Zeitung gelesen. Es ist wirklich toll hier, wir sind schon alle Stationen abgelaufen und fanden alle Musikrichtungen gut“, erzählten die beiden Inselbesucher begeistert. Sie sind in Binz untergebracht. „Dort ist alles so überlaufen, das gefällt uns überhaupt nicht. Man findet schwer und mit Reservierung ein Lokal, wenn man abends essen gehen möchte. Hier ist es viel natürlicher, ein ganz anderes Rügen“, meint Sibylle Eichenauer. Dann wippt das Paar umarmt weiter im Takt zur Reggaemusik, die „Concah Good & Dub Society“ am Abend auf die Bühne im Rügenhof brachte. Einige Zuhörer aus dem Publikum tanzten dazu.

„Es war eine gelungene Sache“, war Jens Syllwasschy, einer der Organisatoren, mit der Resonanz zufrieden. „Das Besondere war das Ambiente des gesamten Geländes am Kap. Das hat schon etwas Magisches mit seinen Naturgewalten“, meint der Musiker und Liedermacher. „Es ist auf jeden Fall wiederholungsbedürftig.“

Inzwischen Netzwerk unter den Künstlern

Durch den Musikerstammtisch Putbus sei inzwischen ein sehr gutes Netzwerk unter den Künstlern entstanden, das weit über die Inselgrenzen hinausgehe. Der letzte Open-Air-Akt findet am 2. September ab 18 Uhr an den Terrassen im Schlosspark Putbus statt. Eine Fortsetzung im Marstall ist angedacht. Die Musiker werden auch den Biker-Gottesdienst am 29. August in Samtens mitgestalten.

Von Gerit Herold