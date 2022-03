Konzertkritik Festspielfrühling Rügen: So war das erste Wochenende

Putbus/Göhren

Der Abend im ausverkauften Marstall geriet auch mit deutlich verändertem Programm zur gewohnten Demonstration höchster künstlerischer Qualität. Mehr noch: Der Ausfall eines rein klassisch-romantisch konzipierten Programms erwies sich auch als Gewinn: mit Werken, die man sonst nie gehört hätte! Etwa Ravels frühe Violinsonate, zwei elegant unterhaltsame „Nichtigkeiten“ von Elgar und Fritz Kreisler (Daniel Hope, Violine; Maxim Lando, Klavier) oder – der „Renner“ des Abends – Mili Balakirews spieltechnisch exorbitant schwierige Orientalische Klavierphantasie „Islamej“ von 1869. Für den 19-jährigen Amerikaner Lando kein Problem.

Nicht weniger gefeierter Kontrapunkt: César Francks schon kultische A-Dur-Violinsonate (Hope, Julia Okruashvili, Klavier), mit der ein wahrlich überraschender, gestalterisch geradezu aufregender Abend zu Ende ging. Die Maßstäbe waren damit auch für den kommenden Tag gesetzt. Daniel Hope etwa sprach vormittags auf Schloss Granitz mit Intendantin Ursula Haselböck über „Verfemte Musik“ und musizierte unter anderem hinreißend Erwin Schulhoffs Violin-Solosonate sowie Alfred Schnittkes abgründiges „A Paganini“ - beides Musterbeispiele hochprofessioneller musikalischer Gestaltungsfähigkeit.

Gesprächskonzert im Jagdschloss Granitz Quelle: Oliver Borchert

Ein Highlight auch Julia Okruashvilis nachmittägliches Klavierrecital in Baabes „Haus des Gastes“. Erneut eine Manifestation hochkarätiger, teils selten zu hörender Klaviermusik. Erinnern wird man sich an Stücke zwischen Romantik und Jazz, von Rachmaninow bis Piazolla und den Ukrainer Kapustin. Aber auch an wieder atemlos machendes, fulminantes Klavierspiel.

Qualitative Abstriche werden nicht zugelassen

Schon an diesem frühen Punkt des Festivalablaufs könnte ein Fazit lauten: Die Festspiele MV bleiben auch unter schwierigsten Bedingungen souverän. Qualitative Abstriche werden nicht zugelassen. Mit Künstlern, die selbst einer Tonleiter die Leuchtkraft eines einmaligen Kunstwerkes zu verleihen vermögen, bleiben höchste Ansprüche garantiert.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natürlich auch dann, wenn man zu großen Formaten aufläuft und den ersten kompletten Festspieltag mit einem Sinfoniekonzert in Göhrens Nordperdhalle beendet. Als Feuerwerk leidenschaftlichen Musizierens mit der Neubrandenburger Philharmonie unter Daniel Geiss, dem Klaviergiganten Lando (Gershwins „Rhapsody in Blue“), dem jungen chinesischen Ausnahme-Cellisten Yibai Chen (Tschaikowskis Rokoko-Variationen), Daniel Hope natürlich (Korngold, Violinkonzert, 2. Satz) und zusätzlich brillanter Orchestermusik von Rossini („Tell“-Ouvertüre) und Strawinsky („Feuervogel“-Suite Nr. 2). Ein krönender, bejubelter Tagesabschluss und viel Verheißung für die kommenden Tage!

Von Ekkehard Ochs