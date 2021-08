Konzertsaison 2021/22: Was das Theater Vorpommern Musikliebhabern bietet

Stralsund

Die Konzertsaison 2021/22 am Theater Vorpommern wird spannend. Denn sie spannt einen Bogen aus 380 Jahren Musikgeschichte von Händels „Messias“ aus dem Jahr 1641 bis zu Benjamin Schweitzers Werk „Umbra, Antumbra, Penumbra“ von 2021, das eigens fürs Philharmonische Orchester Vorpommern komponiert wurde.

Großes Interesse an Programmvorstellung

Am Sonntag erläuterten der Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters Vorpommern, Florian Csizmadia, und Musikdramaturgin Katja Pfeifer das Programm im Theater Stralsund. Und dazu kamen überraschend so viele Leute, dass man kurzerhand vom Foyer in den großen Saal umziehen musste, um den Corona-Abstandsregeln gerecht werden zu können.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pfeifer und Csizmadia präsentierten das Programm nicht nur charmant und mit hintergründigem Witz, sie machten es auch richtig spannend und schürten somit ganz viel Vorfreude auf großartige Musikerlebnisse.

Davon ist eines im April 2022. Mit dem 7. Philharmonischen Konzert beginnt nämlich ein zyklisches Projekt, das bis in den Herbst 2023 den Spielplan prägen soll. Florian Csizmadia widmet sich dabei einem Komponisten, der für ihn einer der größten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, wie er betonte. Es handelt sich um den Finnen Jean Sibelius.

Neben Sibelius lernen die Theaterbesucherinnen und -besucher in diesem Konzert auch Richard Haynes kennen. Der Mann aus Australien spielt die Bassklarinette und die Kontrabassklarinette im Auftragswerk von Benjamin Schweitzer „Umbra, Antumbra, Penumbra“, das hier zur Uraufführung gelangt. Eine Kontrabassklarinette, so Csizmadia, dürfte an unserem Theater wohl noch nie erklungen sein. Sie ist eine Rarität.

Ewa Strusinska übernimmt Dirigentenpult Anfang März

Rar sind in Deutschland und auf der ganzen Welt auch immer noch Frauen, die große Orchester leiten. Deshalb wird im Februar und Anfang März Ewa Strusinska am Dirigentenpult in Vorpommern stehen. Sie ist Generalmusikdirektorin am Theater Görlitz/Zittau und war zuvor die Chefdirigentin an der Oper Stettin. Zu hören gibt es mit ihr unter anderem zwei Frühwerke Mozarts, nämlich seine Sinfonie Nr. 5 B-Dur und ein Konzert für Violine.

Ebenfalls ein Konzert mit Ausrufezeichen dürfte das zweite Philharmonische Konzert sein, das bereits im Oktober in Stralsund und Greifswald erklingen wird. Dabei gibt es einen amerikanischen Abend mit dreimal Gershwin. „Er ist mein großes Idol“, verriet Csizmadia. Neben Gershwin erklingt auch Musik von Ferde Grofé. Grofé hat die Orchestrierung von Gershwins „Rhapsody in Blue“ erarbeitet, erklärte der Generalmusikdirektor. Er schuf aber auch die „Grand Canyon Suite“, eine Hommage an diese wunderbare Landschaft, die dann den Konzertabend beendet. Solist ist Michail Lifits am Klavier. Der Mann stammt aus Usbekistan und hat schon mit vielen renommierten Orchestern zusammengearbeitet. Er war auch schon bei den Festspielen MV zu Gast.

Die Kennzeichnung „bemerkenswert“ verdient aber vor allem das 6. Philharmonische Konzert, das ebenfalls im April in Stralsund, Greifswald und Putbus gespielt wird: Dabei steht Händels wohl bekanntestes Oratorium „Messias“ auf dem Programm. „Wir werden es mit hauseigenen Kräften bewältigen“, erklärte Csizmadia. Denn neben dem Orchester verlangt das Werk einen großen Chor sowie einen Sopran, einen Mezzosopran, einen Tenor und eine Bassstimme.

Was neu ist an den Kammerkonzerten

Zu allen Vorstellungen sind alle Musikliebhaber aus nah und fern herzlich eingeladen. Und das gilt nicht nur für die neun Philharmonischen Konzerte, sondern auch für acht Kammerkonzerte, die – und das ist neu – erstmals wieder außerhalb des Theaters, im Stralsunder Löwenschen Saal und in Greifwalds historischer Uni-Aula in der Domstraße aufgeführt werden. Start ist hier der 2. Oktober in Greifswald. Am 16. Oktober gibt es im dortigen Theater auch ein Familienkonzert, in Stralsund ist dies am 11. Juni 2022 . Es handelt sich um „Die Moldau“ von Bedrich Smetana. Es ist eine öffentliche Probe, bei der die Besucher einmal hinter die Kulissen blicken dürfen, wie Florian Csizmadia schon mal Appetit machte.

Tickets gibt es an den Theaterkassen Das 1. Philharmonische Konzert startet am 28. September in Greifswald, am 29. und 30. September in Stralsund sowie am 2. Oktober in Putbus. Es erklingen Felix Mendelssohn Bartholdys Nocturno für Bläser, Friedrich Guldas Konzert für Violoncello und Blasorchester und Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie. Solist des Abends ist Sebastian Klinger am Violoncello. Karten gibt es unter 038 31 / 26 46 124 (Stralsund), 03834 / 57 22 224 (Greifswald) und 038 301 / 80 83 30 (Putbus) an den Theaterkassen sowie im Internet. In allen drei Häusern liegen auch Flyer mit dem kompletten Konzertprogramm von September 2021 bis Juni 2022 aus. Im Internet gibt es natürlich auch alle Infos unter www.theater-vorpommern.de.

Und natürlich wird auch wieder zu Weihnachtsaufführungen und zum Neujahrskonzert eingeladen. Letzteres widmet sich erstmals keinem Länderschwerpunkt wie in den Jahren zuvor, sondern hat den Walzer zum Inhalt. Aber nicht nur den Wiener Walzer, wie der Generalmusikdirektor schon mal vorab verriet.

Und eine Besonderheit gibt es noch: Denn das 9. Philharmonische Konzert wird am 28., 29. und 30. Juni 2022 nur in Stralsund gespielt, weil dann das Greifswalder Haus bereits wegen der bevorstehenden Sanierung geschlossen sein soll.

Von Reinhard Amler