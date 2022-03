Kopfweiden auf Rügen drohen zu Verschwinden: Wie Ranger das verhindern wollen

Putbus

Kopfweiden gehören seit Jahrhunderten zum charakteristischen Bild der Rügener Kulturlandschaft. Doch wegen mangelnder Pflege drohen sie aus unserer Landschaft zu verschwinden. Um dies zu verhindern und die typische Kopfweidenform zu erhalten, haben Ranger des Biosphärenreservates Südost-Rügen bei über 200 Bäumen in den Bereichen Freetz, Vilmnitz, Neuendorf und Neukamp die Stammaustriebe entfernt.

„Möglich wurde die Maßnahmen durch die Unterstützung der Mitarbeiter des Putbusser Bauhofes, die auch ihre Technik inklusive einer Arbeitsbühne zur Verfügung gestellt haben“, informiert Lars Korn von der Biosphärenreservatsverwaltung.

Kopfweiden sind keine Baumart sondern Baumform

Früher seien die durch den Rückschnitt der Weiden gewonnenen Ruten unter anderem in der Korbflechterei oder in Verbindung mit Lehm als Baumaterial für Häuserwände genutzt worden, so Korn. „Heute stehen vor allem die wichtigen ökologischen Funktionen der Kopfweiden im Vordergrund, sie dienen zahlreichen Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum.“

Durch ihr unverwechselbares Aussehen verleihen die Kopfweiden der Landschaft zudem eine charakteristische Eigenart und Schönheit. „Kopfweiden stellen keine Baumart im botanischen Sinne dar, es handelt sich vielmehr um eine Baumform, die aus einer besonderen Schnittpflege durch den Menschen entsteht.“

Bäume werden in ihrer Jugend „geköpft“

Um die typische Form einer Kopfweide zu erhalten, müssen die Bäume in ihrer Jugend in einer Höhe von rund einem bis vier Meter über dem Boden „geköpft“, das heißt abgeschnitten werden. In den nachfolgenden Jahren werden die am Kopf austreibenden Weidenruten erneut regelmäßig zurückgeschnitten. Als Folge wird der Kopf der Bäume immer stärker – schließlich erreichen die Kopfweiden ihr markantes Aussehen mit einem verhältnismäßig kurzen und dicken Stamm und einem massiven, dicken Kopf.

Von OZ