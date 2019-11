Kostenexplosion: Schulanbau in Sassnitz wird eine Million Euro teurer

Sassnitz

Statt Freude macht sich in Sassnitz Enttäuschung breit. Der Einzug ins neue Nebengebäude der Regionalen Schule in der Geschwister-Scholl-Straße war schon zu Beginn des neuen Schuljahres geplant. Daran ist noch lange nicht zu denken. Ein holpriger Start und Probleme mit einer beteiligten Firma bringen den ganzen Ablauf durcheinander. Erst im nächsten Jahr sollen die Arbeiten beendet sein. Das führt auch dazu, dass dieses Projekt eine Million Euro mehr als geplant verschlingen wird.

„Die gute Nachricht vorweg: Wir sind optimistisch, dass wir je nach Wetterlage, mit dem Abschluss der Außenanlage, das Bauprojekt im Frühjahr 2020 abschließen können“, sagt Carsten Schwarzlose, Leiter des Stralsunder Regionalbüros des treuhänderischen Sanierungsträgers BIG Städtebau. Dieser finanziert und betreut bautechnisch den Anbau.

Im Sommer 2017 sei mit einem vorzeitigen Baubeginn das Projekt „mit wehenden Fahnen“ begrüßt worden. Eine Firma aus dem neubrandenburgischen Raum, die für die Fenster zuständig war, sei zu großen Teilen dafür verantwortlich, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. „Die Fensterbauer haben sehr sporadisch gearbeitet: Erst gar nicht und dann haben sie die Fenster geliefert, aber nicht eingebaut. Danach haben sie zwei Fenster eingebaut und waren wieder verschwunden. Das heißt, sie haben sehr lange mit uns Katze und Maus gespielt“, sagt Carsten Schwarzlose. Sie sofort zu kündigen, hätte aus seiner Sicht keinen Sinn gemacht, „wenn man keine Alternative hat“.

Suche nach neuer Firma

Deshalb wurde parallel nach einer Ersatzfirma Ausschau gehalten. Und hier sollte sich bewahrheiten, was Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) vor zwei Jahren bei der Baustellenbesichtigung in Sassnitz sagte. Es sei vielerorts im Land schwer, für die anstehenden Arbeiten Handwerker zum passenden Zeitpunkt zu finden. „Das ist fast wie zu DDR-Zeiten.“

Im Dezember kam die Meldung über die Insolvenz dieser Firma. „Wir konnten glücklicherweise doch noch ein passendes Unternehmen finden, das diese Arbeiten weiterführte“, sagt Projektleiterin Claudia Timm vom Sanierungsträger BIG-Städtebau. Und dieser arbeitete mit dem gleichen Hersteller wie sein Vorgänger. „Da wir die fertigen Elemente schon hatten, konnte er deshalb gleich mit der Arbeit fortsetzen, ohne weitere Zeit verstreichen zu lassen“, sagt sie.

Kontaminierter Baugrund

In dieser Zeit mussten unnötig lange Baugerüste stehen bleiben, andere Gewerke mit ihren Arbeiten warten. Besonders schwierig war es für den Innenausbau. Dieser konnte erst beginnen, nachdem alle Lücken an der Außenhülle geschlossen waren. „Man kann hieran sehen, was eine Fehl- oder Nichtleistung auf einer Baustelle für eine Auswirkung hat“, so Carsten Schwarzlose. Statt 2,8 sind es nun 3,8 Millionen Euro, die Baunebenkosten noch nicht eingerechnet.

Ein anderes Problem, dass zur Steigerung der Bausumme führte, wurde gleich zu Baubeginn sichtbar. „Kontaminierter Baugrund und kontaminierter Beton im Untergrund sorgten für erhebliche Probleme im Bauablauf. Wir mussten zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal Verzug in Kauf nehmen“, sagt er. Außerdem sei zu tief gegraben worden. Das Verfüllen und Wiederherrichten habe zu viel Zeit in Anspruch genommen.

Neue Rechnung erarbeitet

Wie Claudia Timm sagt, wurde Ende vergangenen Jahres eine neue Rechnung für diese Baustelle erarbeitet. „Wir haben über die Sonderbedarfszuweisung und Städtebauförderung um einen Nachschlag gebeten“, sagt sie. Mit Vorankündigung ist diese Summe auch in Aussicht gestellt worden.

Aktuell sind Arbeiter dabei, Regen- und Abwasserleitungen zu verbauen. „Danach sind Elektriker, Fliesenleger und Dachdecker am Anbau zugange. Wir werden die Zeit, auch für die Arbeiten im Altbau, um die Weihnachtszeit und in den Winterferien nutzen, sodass wir im Frühjahr mit den Arbeiten durch sind“, so Claudia Timm.

