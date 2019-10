Ummanz

„Mögen die Vögel des Glücks mit uns sein“, sagt Susann Schmorell. Die ist im Haupterwerb zwar Töpferin in Wusse, entdeckte aber ihre Leidenschaft für die großen Vögel und bietet seither Kranichabende im Infozentrum von Waase auf Ummanz an. Nur etwa 15 Personen haben Platz in dem ehemaligen Klassenraum der al...