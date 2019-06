Woorke

Monique Harder Reining (35) steht vor einem umgestalteten Anhänger und lächelt. Sie hat sich einen kleinen Traum erfüllt und wird dort künftig Besucher empfangen und ihre selbst genähte Kleidung präsentieren. Auch Maritimes, das zur Insel Rügen passt, wird sie dort anbieten. Am 22. Juni feiert sie Neueröffnung von 14.30 bis 18 Uhr.

Welche Funktion der Anhänger früher hatte, konnten sie und ihr Mann nicht genau herausfinden. Sie vermuten aber, dass es sich um einen Funkanhänger handeln könnte, der bei der Nationalen Volksarmee zum Einsatz kam. „Dieser stand bei einer ehemaligen Kollegin auf dem Hof. Ich hatte damals schon viele Ideen im Kopf, was man damit anstellen könnte, zum Beispiel als Verkaufsraum in kleiner gemütlichen Atmosphäre“, sagt sie. Seit dem letzten Jahr ist sie die Besitzerin dieses Anhängers und hat ihn auf dem Hof in Woorke ziehen lassen. „Mein Mann und ich haben den Anhänger im Frühjahr flott gemacht. Wir haben unter anderem die Elektronik erneuert und ihn gestrichen“, sagt Monique Harder Reining. Über eine neu gefertigte Holztreppe gelangen die Besucher ins Innere.

Für die 35-Jährige war schnell klar, für welche Zwecke sie den Anhänger nutzen möchte. „In meiner Freizeit nähe ich gerne Kleidungsstücke oder stelle Schmuck selbst her. Diese Sachen werde ich anbieten“, sagt sie. Geschenkideen, dekorative Nettigkeiten und ausgefallen Einzelstücke ergänzen das Angebot. Außerdem habe sie gute Kontakte zu weiteren kreativen Menschen auf der Insel, die auch hier ihre Sachen anbieten können.

„Bisher waren die Leute begeistert, wenn ich ihnen von meiner Idee berichtet habe. Nun wird diese umgesetzt. Ziel ist es nicht, mit diesem Verkauf der Dinge reich zu werden. Ich bin aber gespannt, wie sich das Geschäft entwickeln wird“, so Monique Harder Reining. Einen Namen hat sie auch schon gefunden. Dieser sollte zur Region passen, deshalb hat sie sich für die plattdeutsche Bezeichnung entschieden. „De Tüdelschapp“ wird ihr kleines Unternehmen heißen. Noch ist das Logo mit Schriftzug unterwegs nach Woorke, „aber rechtzeitig zur Neueröffnung wird es am Anhänger angebracht sein“.

Auch die Männer, die ihre Frauen begleiten, sollen beim Besuch in Woorke nicht zu kurz kommen. Während sich die Frauen im „Tüdelschapp“ umsehen, können ihre Männer in einem anderen Anhänger Platz nehmen und sich dort entspannen. Den hat ihr Mann gebaut. „Damit sich die Männer nicht langweilen, wenn sie mit ihren Frauen shoppen gehen“, sagt sie. Jeden zweiten Sonnabend im Monat will sie den Anhänger jeweils von 14.30 bis 18 Uhr öffnen. „Gerne auch zu anderen Zeiten, dann aber nach telefonischer Vereinbarung.“

Neben der Shop-Eröffnung wird in Woorke dieses Jahr groß gefeiert. Der Ortsteil von Patzig wird 705 Jahre alt. Deshalb findet am 6. Juli ab 15 Uhr auf dem Hof der Familie ein Dorffest statt. Spanferkel und Gulasch wird es geben, und viel Zeit für nette Gespräche am Lagerfeuer. Außerdem wird ein Schild eingeweiht, das Information zum 30-Einwohner-Dorf geben soll. Dieses wird an einem Findling am Eingang des Hofes angebracht.

Mathias Otto