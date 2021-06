Grimmen

Der Kreistag Vorpommern-Rügen sprach sich per Mehrheitsbeschluss am Montagabend während seiner Sitzung im Stadtkulturhaus in Grimmen für die Schaffung von mindestens 1500 neuen Parkplätzen an der Schaabe auf der Insel Rügen aus. Das soll insbesondere durch den Ausbau der vorhandenen fünf Parkplätze geschehen, auf denen aber die Kapazität derzeit auf 500 Pkw begrenzt ist. Dazu soll der Landrat Stefan Kerth Gespräche mit der Landesforst, den zuständigen Gemeinden und dem Landeswirtschaftsministerium sowie dem Verkehrsministerium führen.

Etwa 2000 Autos parken bei Strandwetter täglich in diesem Bereich, die meisten von ihnen entlang der Landesstraße am Küstenschutzwald.

„Seit mehr als 50 Jahren werden in der Saison parkende Autos beidseits der Landesstraße an der Schaabe geduldet, obwohl das natürlich verboten ist“, erläuterte Kreistagsmitglied Holger Kliewe (CDU) den Antrag seiner Partei. Im vergangenen Jahr sei das Ordnungsamt Nord aufgefordert worden, dort Abhilfe zu schaffen.

Kliewe hatte im Vorfeld der Sitzung mit den Bürgermeistern von Glowe und Breege gesprochen, um den Kreistag zu informieren, was sich eigentlich die Gemeinden vor Ort wünschen. Danach ist klar: Es soll nicht sein, dass Einwohner und Gäste den Strand nicht mehr mit dem Pkw erreichen können. Beide Bürgermeister fordern, dass bis zu einer endgültigen Lösung keine „Parktickets“ in Sommermonaten dort verteilt würden, also die Duldung beibehalten werde, so Kliewe.

Parkstraße soll Abhilfe schaffen

Die Bürgermeister würden sich außerdem gegen die bereits von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) eingerichteten fünf Bushaltestellen entlang der Strecke aussprechen. „Wenn die bedient werden, kommt es zu kilometerlangen Rückstaus, wenn die Busse halten, und die Passagiere müssen sich irgendwie zwischen den Autos hindurchschlängeln“, vermutet Holger Kliewe. Deshalb gehören seiner Meinung nach die Bushaltestellen auf die Parkplätze.

Die Gemeinden wünschen sich außerdem auf der Ostsee-Seite der Straße einen befestigten Randstreifen entlang der Straße, eine sogenannte Parkstraße. Und weiterhin einen durchgehenden Radweg auf der Wasserseite. Für diese beiden Vorhaben müsse kaum Wald verschwinden, ist Kliewe überzeugt. Lediglich für den ebenfalls geplanten Ausbau der Parkplätze.

Grüne: Keiner wird Verständnis haben

„1500 Parkplätze zu schaffen bedeutet, mehrere Hektar Wald müssen verschwinden“, ist jedoch Dirk Niehaus von den Grünen überzeugt. „Diese Maßnahme ist völlig aus der Zeit.“ Keiner, auch kein Tourist, werde dafür Verständnis haben. Niehaus: „Diesen Antrag kann man nur ablehnen“. Die Grünen hatten deshalb einen Änderungsantrag eingebracht, in dem der Passus mit der Schaffung der 1500 Parkplätze gestrichen war. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt.

Niehaus hatte außerdem dafür plädiert, die Strandgänger zukünftig mit öffentlichen Bussen des VVR an den beliebten Strandabschnitt zu bringen. Das höre sich theoretisch gut an, sei praktisch aber nicht umsetzbar, entgegnete Kliewe. „Viele Leute kommen aus allen Ecken der Insel, auch aus Stralsund und Grimmen, nehmen Tagestouren an die Schaabe von 100 Kilometern auf sich und haben mit Kühltaschen, Windschutz & Co. auch das entsprechende Gepäck dabei. Sie brauchen Parkplätze.“

Von Almut jaekel