12 223 Euro und zwölf Cent – exakt so viel kostet der Sonderkreistag, der am 26. April in Grimmen stattfinden soll. Zu viel, findet der fraktionslose AfD-Politiker Dario Seifert. Er fordert Kreistagspräsident Andreas Kuhn (CDU) auf, die Sitzung abzusagen und stattdessen die nächste Sitzung früher anfangen zu lassen.

„Es kann nicht sein, dass aufgrund der Bequemlichkeit der Mehrheit des Kreistages der Steuerzahler nun für eine fünfstellige Summe aufkommen muss“, findet Seifert. „Bedenkt man, dass die beiden letzten Sitzungen lediglich knapp zwei Stunden gingen, wären jeweils zwei weitere Stunden absolut zumutbar gewesen.“ In der Zeit hätte man einen Großteil der Anträge abarbeiten und den „überflüssigen Sonderkreistag“ vermeiden können.

Statt einer Sitzung im Mai gibt es eine im April und eine im Juni

Hintergrund: Die beiden Sitzungen im Dezember und im Februar sollten möglichst kurz gehalten werden. Dafür zogen alle Fraktionen ihre Anträge zurück. Um sie zu bearbeiten, soll es nun die Extra-Sitzung geben. Anstatt einer ursprünglich geplanten Sitzung im Mai gibt es nun eine im April und eine weitere im Juni.

Mehr als 12 000 Euro für eine Sitzung klingt zunächst nach viel Geld. Jedoch kostet jeder Kreistag so viel. Das Sitzungsgeld schlägt mit mehr als 4000 Euro zu Buche, Verwaltungskosten mit rund 3300 Euro, Fahrtkosten und sogenannte sitzungszeitergänzende Aufwendungen mit je 1800 Euro. Hinzu kommen die Kosten für Miete, Reinigung, Technik und Verpflegung – insgesamt knapp 1300 Euro, listet Präsident Kuhn auf.

8000 Euro könnten eingespart werden

Mit seiner Haltung steht Seifert ziemlich alleine da. Signale, an der Sondersitzung zu rütteln, kamen zumindest weder aus dem Kreistagsbüro noch aus den Fraktionen – auch nicht aus der AfD, in der Seifert kein Mitglied mehr ist. „Vorsorglich“ habe er deshalb einen Antrag eingereicht, dass auf die Zahlungen des Sitzungsgeldes, der Fahrtkosten und der sitzungszeitergänzenden Aufwendungen verzichtet werden solle. „Allein dadurch könnten knapp 8000 Euro eingespart werden.“

Von Kai Lachmann