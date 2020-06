Kreuzung in Neu-Binz wird aufgehübscht

Binz

Die Asphaltarbeiten sind bereits in vollem Gange und die ersten Teile des Geländers rund um den Parkplatz wurden auch schon abmontiert: Der als „ Bermudadreieck“ bekannte Kreuzungsbereich Dollahner Straße/ Dünenstraße in Binz wird zurzeit umfangreich instandgesetzt. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Demnach werde nach Abschluss der Asphaltarbeiten sowie Pflasterarbeiten an den Gehwegen in dem Kreuzungsbereich eine Fußgängerinsel installiert. Auf den vorhandenen Grünflächen sind zudem Neupflanzungen vorgesehen. Schließlich soll noch abschnittsweise die Fahrbahndecke der Dollahner Straße in Richtung Ortskern instandgesetzt werden.

Während der Baumaßnahmen komme es zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen. So ist die Dünenstraße aktuell im Kreuzungsbereich voll gesperrt und die Dollahner Straße halbseitig gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung befindet sich wenige Meter weiter neben dem Parkplatz.

Von OZ