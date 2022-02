Krieg gegen die Ukraine: Vorpommern-Rügen erwartet erste Flüchtlinge

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen und die Hansestadt Stralsund haben sich in den letzten Tagen auf die Ankunft der ersten Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet. „100 Plätze konnten wir sofort schaffen“, sagt Landrat Stefan Kerth (SPD). Dafür hätte man nicht nur Platz in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises geschaffen, sondern hätte auch mit Jugendherbergen gesprochen. „Noch wissen wir nicht, wie viele Menschen unsere Hilfe benötigen. Ich denke aber, dass wir schnell mehr Kapazitäten brauchen. Bei nur 100 Hilfsbedürftigen wird es nicht bleiben“, so Kerth.

Privat hätten die ersten Flüchtlinge den Kreis erreicht. Wann jedoch die ersten Hilfesuchenden koordiniert per Bus oder Bahn anreisen würden, sei noch unklar. „Unsere Mitarbeiter sind in Bereitschaft. Sie haben am Wochenende auch die Unterkünfte vorbereitet“, so Kerth, der Putins Krieg in der Ukraine als „absolutes No-Go“ und „humanitäre Katastrophe“ bezeichnet.

Kreis arbeitet an Website für Hilfsangebote

Landrat Kerth will sich in der Ukraine-Hilfe persönlich engagieren und sieht den Kreis in der Rolle des Vermittlers. „Ich weiß von vielen privaten Aktivitäten auf Rügen und im Stralsunder Umland. Diese laufen jetzt gerade an und müssen gebündelt werden“, sagt er.

Stefan Kerth (SPD), Landrat des Landkreis Vorpommern-Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Er selbst hätte für die Ukraine-Hilfe einen runden Tisch einberufen, der am Mittwoch zum ersten Mal Helfer und Institutionen zusammenbringen soll. Parallel arbeitet der Kreis an einer Website, die eine Übersicht über regionale Hilfsangebote schaffen soll. Über die Sparkasse Vorpommern ist zudem ein regionales Spendenkonto in Arbeit.

Hansestadt hält Feldbetten bereit

Auch die Hansestadt Stralsund ist vorbereitet. „Stralsund ist bereit zu helfen, wenn Hilfe benötigt wird“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Wir haben Feldbetten aufgestellt, falls kurzfristig Schutzsuchende zu uns kommen.“

„„Meine Kinder kommen von der Schule nach Hause und weinen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das nie miterleben muss“, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Hansestadt Stralsund

Er hofft, dass sich noch eine diplomatische Lösung finden wird. Noch sei es dafür nicht zu spät. „Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir in Europa wieder einen Krieg bekommen“, sagt er. „Meine Kinder kommen von der Schule nach Hause und weinen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das nie miterleben muss“, so Badrow.

Friedensgebet und Friedenswache in Stralsund

Badrow rief zur Teilnahme am Friedensgebet am Montagabend gegen 19 Uhr in der Stralsunder Marienkirche auf. Eine weitere Aktion findet kurz davor gegen 18 Uhr auf dem Alten Markt statt. Zu der Friedenswache „Solidarität mit der Ukraine“ ruft ein breites Bündnis von SPD, CDU, Linke, Grüne, Tierschutzpartei und „Die Piraten“ auf.

Ukraine-Solibekundung am Stralsunder Theater. Quelle: Christian Rödel

„Der Krieg in Europa erschüttert uns alle“, heißt es in der Mitteilung von Heike Carstensen (SPD). „Wir verurteilen diesen kriegerischen Akt und sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine.“ Die Friedenswache ist als Raum gedacht, um Gefühlen, Trauer und Ängsten Ausdruck zu verleihen. „Und sich gegenseitig Mut zuzusprechen oder zu trösten“, so Carstensen.

„Rügen für alle“: Mahnwache setzt Schwerpunkt auf Ukraine-Konflikt

Auf Rügen wird am Montag wie gewohnt die Mahnwache von „Rügen für alle“ im Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie stattfinden, aus aktuellem Anlass allerdings mit einem Schwerpunkt auf den Ukraine-Konflikt. „Es kommen große Aufgaben auf die Zivilgesellschaft zu“, so Mitorganisator und Landesjuso-Chef Marvin Müller.

„Während der vergangenen Flüchtlingskrise 2015 sind die Menschen ja nach Nationalität und Region untergebracht worden. Damals sind Geflüchtete aus der Ukraine nur in MV und Bayern gekommen, derzeit leben rund 700 Ukrainer hier. Es ist davon auszugehen, dass viele Geflüchtete hierher zu Verwandten und Bekannten kommen wollen“, so Müller.

„Brauchen ein Netzwerk auf der Insel, das praktische Hilfe leistet.“

Aus seiner Sicht sei es wichtig, dass Strukturen, die während der letzten Flüchtlingskrise gegriffen haben, wieder aktiviert werden. Dabei seien zunächst die Kommunen gefragt. „Es ist ganz wichtig, dass sich Gemeinden hier positionieren und Möglichkeiten und Angebote schaffen.“

Marvin Müller Quelle: Laura Schirrmeister

Es gebe auf Rügen leider keine Gemeinde, die beim Programm „Sicherer Hafen“ mitmacht, damit signalisieren Orte wie zum Beispiel Greifswald die Bereitschaft, Geflüchtete auch außerhalb der Zuweisungen aufzunehmen. „Wir müssen ein Netzwerk schaffen, das auf der Insel ganz praktische Hilfe leistet“, meint er. „Dabei geht es um Sachspenden, ehrenamtliche Hilfe bei Behördengängen oder Sprachunterricht und um die Möglichkeiten der privaten Unterbringung.“

Auch Dolmetscher sind gefragt

Auch Dolmetscher werden voraussichtlich benötigt. Hierbei habe Vorpommern aber ein Ass im Ärmel. „Wir haben deutschlandweit den einzigen Studiengang für Ukrainistik, und zwar in Greifswald. Da lässt sich bestimmt etwas einrichten.“ Entscheidend für das alltägliche Leben sei auch der Status der Menschen, die hier ankommen, so Müller. „Es ist wünschenswert, dass hier der Paragraf 23 des Aufenthaltsrechtes angewendet wird. Dann könnten Menschen aus der Ukraine als Kriegsflüchtlinge gelten, und müssten zunächst kein Asylverfahren mehr durchlaufen“, sagt er. “

Das würde auch bedeuten, dass sie nicht mehr in Sammelunterkünften untergebracht werden müssen, sondern sich individuell bewegen und auch unterkommen können.“ Ein Manko: Diese Regelung gelte nur für die Dauer des Krieges.

Von Kay Steinke und Anne Ziebarth