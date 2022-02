Krieg in der Ukraine: Rügen zeigt Flagge für den Frieden

Bergen

Mit Schrecken wurde auf der Insel Rügen aufgenommen, was sich in diesen Tagen in der Ukraine abspielt. Russlands Präsident Putin hatte am Donnerstag Militäreinsätze genehmigt und die Ukraine angreifen lassen. „Wir wissen, dass Krieg unendlich viel Leid verursacht, Krieg macht Menschen zu Flüchtlingen und Kinder zu Waisen – aber wir lernen nicht daraus. Unsere Gedanken sind derzeit bei den Menschen im Krisengebiet“, sagte Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Zusammen mit Stadtvertretern und Einwohnern der Stadt möchte sie ein Zeichen setzen und hisste am Freitagvormittag die Mayors-for-Peace-Flagge vor dem Rathaus.

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürger verantwortlich sind, versucht sie durch Aktionen und Kampagnen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und deren Abschaffung zu erreichen. Mittlerweile sind 8000 Städte und Gemeinden aus 165 Ländern Mitglied, darunter 700 Mitglieder in Deutschland. Auf der Insel Rügen gehören Bergen, Sassnitz und Binz zu diesem Netzwerk.

Forderung: „Zurück an den Verhandlungstisch“

„Frieden ist nicht selbstverständlich, Frieden muss von jeder Generation neu erarbeitet werden, da kann jeder einen Beitrag leisten. Frieden muss mit friedlichen Mitteln erhalten werden, mit viel Diplomatie und nicht mit Waffen – dafür stehen wir“, so die Bürgermeisterin. Sie wünscht sich mehr diplomatische Anstrengungen für eine friedliche Lösung und ein Ende des Krieges.

Bis Donnerstagfrüh hielt es Bergens Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) nicht für möglich, dass es zu diesem Krieg kommt. „Ich fordere deshalb auf, alle Waffen ruhen zu lassen. Es gibt keinen Konflikt auf dieser Welt, den man nicht auch mit anderen mitteln als mit Krieg, Waffen und Gewalt lösen kann“, sagte sie. Ihr Wunsch ist es, dass alle Parteien zurück an den Verhandlungstisch gehen und darüber reden, wie man in Europa wieder eine Grundordnung herstellen kann.

Friedensandacht in der Kirche

„Meine Gedanken sind bei den Menschen, die es betrifft. Viele werden bereits auf der Flucht sein. Wir werden die Aufgabe bekommen, uns um diese Flüchtlinge auf der Insel zu kümmern“, sagte Kerstin Kassner. Sie werde ihr Bestes tun, dass diesen Menschen eine vorübergehende zweite Heimat gegeben wird.

Ihr Dank geht an Pastorin Friederike Tauscher, die es ermöglicht, dass Menschen zusammenkommen können. Am Freitagabend (25. Februar) findet um 19 Uhr eine Friedensandacht der Evangelischen Kirchengemeinde in der St.-Marien-Kirche in Bergen statt.

Von Mathias Otto