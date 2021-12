Küchenbrand in Sassnitz: Nachbarn retten ohnmächtige Frau vor den Flammen

Sassnitz

Am Samstagabend gegen 22.10 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Sassnitz zu einem Küchenbrand. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen hatte eine 66-jährige Frau beim Kochen ihr Bewusstsein verloren, wie die Polizei mitteilte. Die alleinlebende Mieterin konnte so nicht mehr verhindern, dass eine Bratpfanne auf dem Herd sich entzündete und die Küche Feuer fing. Andere Mieter wurden durch den ausgelösten Brandmeldet auf die Situation aufmerksam und riefen die Feuerwehr.

Den Nachbarn gelang es noch selbst in die Wohnung der Frau zu kommen, wo sie die ohnmächtige Frau auf dem Boden liegend fanden. Die alarmierten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Sassnitz und Sagard konnten das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar. Die 66-jährige Mieterin und eine Helferin wurden in einer Klinik behandelt.

Von OZ/RND