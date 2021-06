Binz/Stralsund

Maik Blossey hat sein Motorrad aus dem Winterschlaf geweckt. Eine erste gemeinsame Tour mit Gleichgesinnten hat der Proraner vor zwei Wochen absolviert. Bei bestem Wetter fuhren die Rügener Zweirad-Enthusiasten nach Stralsund und genossen im Hafen die Fischbrötchen und den Blick auf ihre Heimatinsel. In wenigen Tagen werden sie ihre Maschinen schon wieder wienern. Für den 19. Juni planen sie eine Ausfahrt für den guten Zweck. Von Rügen soll es über den südöstlichen Teil der Insel bis zum Hafen Barhöft bei Stralsund gehen. Mit ihrer Aktion wollen sie ein Zeichen gegen Mobbing und Kindesmisshandlung setzen.

Mobbingopfer im Bekanntenkreis

Maik Blossey und seine Frau haben zwei Kinder. Den Namen des älteren, des Sohnes, hat der 41-Jährige auf seinen Arm tätowieren lassen. Auch seiner Tochter hätte er schon längst eine Tätowierung gewidmet. „Aber die Tattoo-Studios mussten ja wegen Corona monatelang geschlossen bleiben“, sagt er schulterzuckend. Jetzt will er das nachholen und den Namen der Jüngsten in seine Haut stechen lassen. Kinder sind ihm wichtig. Sie sollen sicher aufwachsen und sich so gut es geht entfalten und entwickeln können. Wie schwer das oft sein kann, muss er in seinem Bekanntenkreis erleben: „Da gibt es ein Mädchen, das geht schon seit Jahren nicht mehr zur Schule, weil es dort gemobbt wird!“

Maik Blossey Quelle: Maik Trettin

Maik Blossey ist ein Familienmensch – aber nicht nur. In der Freizeit genießt er es auch mal, ganz „ohne Anhang“ mit dem Moped oder Motorrad über die Straßen zu brausen. Im vergangenen Jahr hatte er diese Leidenschaft mit anderen teilen und sich für ein besseres Miteinander der Verkehrsteilnehmer engagieren wollen. Er organisierte eine Tour, auf der die Zweiradfreunde für mehr Rücksichtnahme und Verständnis warben. 54 Zweiräder rollten im Hochsommer über die Insel. Die Teilnehmer kamen aus der ganzen Region.

Weder Klub noch Verein

Eine ähnliche Ausfahrt wird es am 19. Juni wieder geben, diesmal aber unter einem ganz anderen Vorzeichen. „Wir wollten dieses Jahr ein anderes Motto, das gerade aktuell ist und viele Menschen bewegt.“ Zusammen mit seinem Sassnitzer Zweiradfreund Enrico Lajosch hat er auch in diesem Jahr zu einer gemeinsamen Fahrt aufgerufen. Als „Küsten-Biker Rügen“ animieren sie im Internet andere Zweiradfans, an diesem Tag von Binz nach Barhöft zu fahren. Die „Küsten-Biker“ haben sich erst vor gut einem Monat zusammengefunden. „Wir sind weder ein Klub noch ein Verein“, stellt Maik Blossey klar. Es handle sich lediglich um eine Gruppe von etwa einem Dutzend Zweiradfreunden, die ab und an gemeinsam etwas unternehmen wollen.

Dieser lockere Zusammenschluss von Motorrad- und Mopedfahrern hat nicht nur das Thema der Tour, sondern auch die Route festgelegt. Von Binz aus soll es über Zirkow, Putbus, Garz und Altefähr aufs Festland durch Stralsund bis nach Barhöft gehen. Auch in diesem Jahr geht Gemütlichkeit vor Schnelligkeit. „Wir rasen nicht. Wir werden entspannt mit maximal Tempo 80 fahren. Es geht darum, dass das Feld zusammenbleibt und wir alle gemeinsam heil am Ziel ankommen.“

Anfrage nach prominenter Unterstützung läuft

Durch die Mund-zu-Mund-Propaganda und die Verbreitung im Netz sind schon viele Biker auf die Aktion der Rüganer aufmerksam geworden. Es wird keine straff organisierte Veranstaltung, eher ein lockerer Treff, betont Maik Blossey. Andernfalls wären zu strenge Auflagen zu erfüllen. Es wird eine bunt zusammengewürfelte Truppe sein, die am 19. Juni ab 11 Uhr am Bahnhof in Binz an den Start geht. Willkommen ist jeder, egal, ob Motorrad- oder Moped-Fahrer, egal, ob jung oder etwas reifer. Die „Küsten-Biker“ wollen auch noch Kontakt zu Carsten Stahl aufnehmen, einem mittlerweile prominenten Berliner, der sich auf oft unkonventionelle Weise mit der Problematik des Mobbings beschäftigt. „Vielleicht unterstützt er unsere Tour und unser Anliegen ja auch auf irgendeine Art und Weise“, hofft Maik Blossey. Wer das ebenfalls möchte und am 19. Juni an den Start gehen will, kann sich per SMS oder Whatsapp an die Rufnummer 0152 / 320 71 552 melden.

Von Maik Trettin