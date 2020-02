Küstengirlies trauen sich in die Profiliga

Binz

18 Tänzerinnen im Alter zwischen acht und elf Jahren reisen am Sonnabend nach Dresden. Die Sportler der „Küstengirlies“ nehmen zum ersten Mal am größten Tanzwettbewerb in Ostdeutschland „DDP-Cup 2020“ teil und sind mächtig aufgeregt. „Wir sind total nervös, aber wir werden uns anstrengen und hoffentlich mit einem guten Platz nach Hause fahren“, sagt Pauline Tomschin (11) aus Binz. In erster Linie geht es für die Mädels darum, mal in den Profibereich schnuppern zu können, zu sehen, wo es vielleicht für den einen oder anderen hingehen könnte. An Talent, Willenskraft und Ehrgeiz mangelt es den Mädchen nicht.

Lange Vorbereitungszeit

„Noch mal von vorne, die Arme waren wieder nicht gestreckt“, rief Ina Briese, die Trainerin der „Küstengirlies“ in einer ihrer letzten Trainingseinheiten vor dem Wettkampf. Sie trainiert die Tänzerinnen jede Woche und bereitet sie auf ihren großen Auftritt vor einem großen Publikum vor. „Wir erwarten dort mehr als 1000 Teilnehmer, das wird spannend“, sagt Ina Briese. Seit zehn Monaten bereiten sich die Mädchen intensiv auf diesen Wettbewerb vor und werden die schwierige Choreografie zum Thema „Make love, not war“ vertanzen. „Eigentlich sollten die ganz Großen dieses Thema auf die Tanzfläche zum ,I.V.E. OstseeDanceCup’ in Sassnitz zaubern, aber der Ehrgeiz der Küstengirlies hat mich mächtig überrascht und deshalb habe ich mich entschieden, es die Mädels versuchen zu lassen“, sagt Ina Briese.

Sieg im vergangenen Jahr

Aufmerksam und konzentriert folgten die Tänzerinnen den Anweisungen ihrer Trainerin, wiederholen immer und immer wieder die Bewegungen, üben die Hebungen und arbeiten vor dem Spiegel an ihrem Ausdruck. Im vergangenen Jahr hatten die Tänzerinnen der „Küstengirlies“ bereits beim „I.V.E. OstseeDanceCup 2019“ gezeigt, dass man auch als Newcomer den Sieg mit nach Hause nehmen kann, wenn man nur fleißig übt und das Tanzen lebt.

Von Mathias Otto