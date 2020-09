Küstenputz auf Rügen: Mehr Kippen, weniger Tüten

Mukran

Bei strahlendem Sonnenschein und vor der Kulisse der rückwärts einparkenden Bornholm-Fähre fanden sich am Sonnabend zwei Hände voll Einheimische und Gäste am Strand von Mukran ein, um diesen von Müll und Rückständen zu befreien. „Angesichts des schönen Wetters ist auch Sonnenschutz wichtig“, hatte Marlies Preller vom NABU geraten, der die Aktion organisierte. Die Naturschützer hatten aus Anlass des internationalen Coastal Cleanup Days zum Küstenputz an der Ostsee eingeladen, bei dem jedes Jahr am 3. Septemberwochenende weltweit durch Müllsammelaktionen auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam gemacht wird.

Treffpunkt war der 1,5 km südlich von Neu Mukran gelegene Parkplatz an der L 29. Von dort ging es an den Strand und auf die Düne, die vielen Rügenern auch durch die Kuhschellenblüte im Frühjahr bekannt sein könnte. Mit festen Schuhen, Handschuhen sowie blauen T-Shirts mit der Aufschrift „Gewässerretter“ versehen, machten sich unter Anleitung von NABU-Aktivist Birger Buhl zwei Hände voll Einheimische und Gäste auf die Suche nach Hinterlassenschaften oder angespültem Müll. „Wir wollen nicht nur sammeln, sondern die Problematik auch öffentlich machen und damit Menschen anregen, selber zu sammeln und Müll künftig zu vermeiden“, so Buhl.

Insgesamt Müll mit dem Gewicht von 623 Seehunden gesammelt

Brigitte Ahrens und ihr Mann kommen aus Hannover, besuchen ihre in Freetz lebende Freundin Birgit Riad und schlossen sich kurzerhand der Aktion an. „Hauptsächlich finden wir Zigarettenkippen, deren schädliche Inhaltsstoffe sich über Jahre abbauen“, sagt Brigitte Ahrens. Prompt zeigt ein in der Sonne sitzender Raucher seinen mitgebrachten Aschenbecher vor. „Darin sammle ich auch fremde Kippen ein“, sagt er. Aber auch Hygiene- und Kosmetikartikel, Folien und Verpackungen oder auch Masken landen in den mitgebrachten gelben und blauen Säcken. Sogar Reste von Feuerwerkskörpern sind zu sehen. „Dafür finden wir in diesem Jahr weniger Strohhalme, Geschirr und Plastiktüten als in den Vorjahren“, sagt die Urlauberin.

Die Funde werden beim Sammeln auf Zählbögen dokumentiert und die Listen an den NABU-Bundesverband übermittelt. Auf der Internetseite Gewaesserretter.de werden derzeit Müll-Funde mit einem Gesamtgewicht von 77 937 Kilogramm aufgeführt. Das entspräche dem Gewicht von 623 Seehunden, so die Naturschützer.

Von Uwe Driest