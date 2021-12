Kult-Bar „Larry’s“ auf Rügen macht zu

Bergen

Aus, Schluss, vorbei. Das Larry’s, eine der letzten verbleibenden Bars in Bergen macht dicht. „Das hat mit Corona und allen Auswirkungen zu tun, klar. Mit dem letzten Lockdown ging es steil bergab“, beschreibt einer der beiden Betreiber, Lars Truhlsen. „Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem man merkt, es geht einfach nicht mehr.“

Seit 2019 führte er gemeinsam mit Rory McDermott die Bar im Zentrum Bergens in der Bahnhofsstraße, kämpfte sich mit den rund 15 Mitarbeitern durch Lockdowns und Öffnungen der vergangenen Jahre. Zum Jahresende soll nun endgültig Schluss sein in der Lounge, die mit zwei riesigen Faultieren für stilechtes „Abhängen“ warb.

Mitarbeiterschwund im Lockdown

„Wir haben hier vor allem mit 450-Euro-Jobbern gearbeitet“, beschreibt Lars Truhlsen. „Die haben sich in Zeiten der Lockdowns anders orientiert. Unsicherheit spielt da sicher eine Rolle. Aber auch die Arbeitseinstellung ist eine ganz andere geworden, man richtet sich mehr zu Hause ein.“ Die Arbeit in einer Bar sei toll, aber eben auch anstrengend. „Wenn die anderen fertig sind mit Feiern, geht für uns die Arbeit nochmal richtig los“, so der 31-jährige gelernte Gastronom. „Dazu habe ich selbst einen ganz normalen 40 Stunden Job bei GTO (Gebäude Tourismus Objekte) in Sagard.“ Das Larry’s sei quasi sein Hobby, das er an die reguläre 40-Stunden-Woche anhänge.

2G plus führte zum Ausbleiben der Gäste

„Mit der Einführung von 2G plus war dann endgültig Schluss“, erinnert sich Lars Truhlsen. „Wer stellt sich denn für einen Schnelltest an, um in eine Bar zu gehen? “ Selbst die Stammgäste blieben aus. Es sei traurig gewesen, diese Entwicklung zu sehen, ergänzt Mitarbeiterin Charlie Ann Wolf. „Wir hatten ja noch geöffnet, aber es ist keiner mehr gekommen“, beschreibt sie. „Sicherlich kann man noch mal Großputz machen hinter der Bar. Aber das ist doch nicht der Sinn der Sache.“ Auch das Überwachen der Corona-Regeln sei eine ständige Herausforderung gewesen. „Die Leute trinken und rauchen, sie gehen von der Bar zum Tisch und umgekehrt, sehen andere Leute und plaudern“, so Charlie. „Das ist ja ein Treffpunkt, in dem immer Bewegung ist, nicht wie in einem Restaurant.“

„Das Larry’s ist eine Community, eine Familie“

Die 18-Jährige arbeitet seit einigen Monaten im Larrys und hat sich bewusst für den Job entschieden. „Das Larry’s ist ja mehr als eine Bar. Das ist eine Community, eine Familie. Jeder kennt jeden und man kommt hier zusammen“, sagt sie. „Man hilft sich gegenseitig, die Atmosphäre ist etwas ganz Besonderes.“ Legendär sei etwa die Eröffnungsparty am 12. Juli 2019 gewesen. „Die Menschen standen draußen, so viele sind gekommen“, erzählt Lars etwas wehmütig. „Wir hatten draußen einen Bierhahn, nachher sind wir umgestiegen auf Kasse des Vertrauens. Es waren bestimmt 300 Leute hier, die Menschen haben Geschenke mitgebracht. Das war geil.“

Weihnachten im Larry’s noch möglich?

Die 2G-plus-Regelungen seien, insbesondere was das Weihnachts- und Silvestergeschäft angehe, bitter. „Wir hoffen, dass wir das noch irgendwie mitnehmen können, um die Kosten zu decken“, beschreibt der Betreiber. „Das ist für uns immer ein Höhepunkt. Viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer die Insel verlassen haben, kommen dann zurück auf die Insel, um mit der Familie zu feiern. Im Larry’s treffen sich dann alle wieder, das ist Tradition. Ob wir das jetzt irgendwie realisieren können, bleibt abzuwarten,“

Nach Silvester wird es allerdings nicht weitergehen. „Noch ist der Mietvertrag nicht gekündigt, aber die Entscheidung steht“, so Lars. „Das Konzept der Bar möchten wir verkaufen.“ Einen winzigen Spalt breit lässt der 31-Jährige die Tür aber noch offen. „Ich denke, ich bin mit dem Thema Bar noch nicht fertig“, sagt er. „Aber das müsste man dann anders konzipieren. Erst mal abwarten.“

OZ-Weihnachtsaktion für einen Partybus In diesem Jahr sammelt die OSTSEE-ZEITUNG Rügen Geld für einen Partybus für alle Jugendlichen der Insel. Das Veranstaltungsmobil soll – sobald die Corona-Situation es zulässt – mit Party- und Veranstaltungsangeboten über die Dörfer fahren und so das Leben im ländlichen Raum attraktiver machen. Betrieben wird der Bus vom Verein Jugendring aus Bergen. Ein Viertel der eingenommenen Spendensumme wird an die Tierrettung Vorpommern-Rügen fließen, die sich eine kleine Igelstation aufbauen will. Machen Sie mit und helfen Sie uns, zusammen etwas auf der Insel voranzubringen. Egal ob Privatperson oder Unternehmen: Jede Summe zählt. Die Namen der Spender werden von der OZ veröffentlicht, sonst bitte im Betreff vermerken. Kontodaten: Kontoinhaber: Jugendring e.V.; IBAN: DE49 1505 0500 0102 0555 13; Betreff: OZ-Weihnachtsaktion

Kaum noch Angebote zum Tanzen und Chillen

Das Larry’s war eine der beliebtesten Anlaufstation für ein junges Publikum auf der Insel Rügen. Die Disco M3 in Prora ist Geschichte, der Hyperdome in Teschenhagen ist derzeit auch geschlossen. „Es gab mal das Oceans in Binz, das ist dann später ins Citycenter gezogen und hieß dann Phoenix“, erinnert sich Lars. „Aber das ist auch schon lange her.“ Eigentlich bliebe ja nur noch der „Lotse“ in Göhren. „Aber da muss man erst mal hinkommen“, merkt Charlie an. „Mit dem ÖPNV ist das auf Rügen so eine Sache. Taxis bekommt man nach 1 Uhr auch nicht mehr. Da geht dann einfach keiner mehr ans Telefon.“

OZ-Weihnachtsaktion will Notstand lindern

Mit der diesjährigen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ will die OSTSEE-ZEITUNG Rügen in diesem Jahr vor allen den Jugendlichen auf der Insel eine Freude bereiten. Gemeinsam mit dem Jugendring Rügen sammeln wir für einen Veranstaltungsbus. Das Mobil kann dann inklusive Musik und Lichtanlage über die Dörfer touren und auf Wunsch der Jugendlichen in den einzelnen Orten Station machen.

Von Anne Ziebarth