Rückkehr zur Normalität in Zeiten von Corona: In den Baaber Kurpark zieht Leben ein. Von diesem Wochenende an kann die Kurbühne wieder bespielt werden. Darüber informierte am Donnerstag die Kurverwaltung des Ostseebades. „Am 25. Juli darf das kostenfreie Kinder- und Konzertprogramm unter den bestehenden Auflagen wieder an die Kurbühne ziehen.

Bislang und seit dem 1. Juni wurden die Veranstaltungen bei offenen Türen im Haus des Gastes angeboten“, macht Veranstaltungsmanagerin Johanna Goldstein deutlich. Das ist Geschichte, da das Ordnungs- und das Gesundheitsamt die Genehmigung für den Kulturbetrieb unter freiem Himmel erteilt haben sollen.

Konzerte an 18 Tagen

Die Baaber starten am Sonnabend um 20 Uhr mit dem Konzert der „Heißen Drähte“. Dabei handelt es sich um das Gitarren-Pop-Orchester der Musikschule Erfurt. Weiter geht es am 27. Juli ab 17 Uhr mit dem Kinderprogramm „Der kleine Muck“ und am 31. Juli ab 20 Uhr mit dem Konzert von „G. Red Connection“.

Im nächsten Monat geht es munter weiter. Der August hat bekanntlich 31 Tage und an 18 davon sind Konzerte oder Programme für Kinder auf und an der Kurbühne zu erleben. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03 83 03/14 20 oder auf www.baabe.de.

Von Chris Herold