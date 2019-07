Arkona/Putbus

Der Kultursommer am Kap Arkona beginnt am Donnerstag, 18. Juli, mit einer gehörigen Portion Humor. In einer Uraufführung zeigen Jens Hasselmann und Schauspielerkollegen das Stück „Ostseesand und Seelenklempner“. Geschrieben hat die Komödie Hasselmann, der Hauptorganisator des Kultursommers ist und den Insulanern unter anderem auch als die eine Hälfte des Duos Tonabnehmer bekannt sein dürfte. Das Theaterstück spielt – wie könnte es anders sein – im Ostseeurlaub, bei dem sich ein Paar auf witzige Art und Weise wieder neu kennenlernt.

Das Stück beginnt 20 Uhr und ist dann auf der Bühne unter den Leuchttürmen am Kap bis zum 15. August jeden Donnerstag zu sehen. Am Sonnabend, 20. Juli, gibt es ab 20 Uhr die erste „Kubanische Nacht“ des diesjährigen Kultursommers. Karibisches Flair soll verbreitet werden – bei Tanz und Partystimmung. Wie Jens Hasselmann mitteilt, gibt es in diesem Jahr die Möglichkeit, die Karten zu reservieren (0176 74433452) und an der Abendkasse abzuholen. Auf ein Vorverkauf wird verzichtet. „Parken ist wie immer ab 18 Uhr an den Leuchttürmen kostenfrei möglich. Für kleine Huschen und etwas Regen sind Segel über der ganzen Fläche gespannt“, kündigt der Organisator an. „Das ,Pub Arkona’ öffnet um 19 Uhr.“

Zum 25. Mal mit Pitti unterwegs

Eine Veranstaltung ganz anderer Art erwartet groß und klein in einer Woche (24. Juli, 18 Uhr) im Theater Putbus. Dann sind hier nämlich Pittiplatsch und seine Freunde aus dem Märchenwald zu sehen. Die Figuren aus dem DDR-Kinderfernsehen sind längst nicht mehr nur etwas für die Kleinen, erinnern sich doch gerade Erwachsene sehr gern an die Zeit, als die Puppen ihre Kindertage begleiteten.

Die Tour der Figuren entlang der Ostseeküste kann eine Jubiläumszahl verbuchen: Zum 25. Mal ist das Team hinter den Handpuppen mit einer Geschichte um Pittiplatsch und seinen Freunden unterwegs. Diesmal heißt das Ganze „So ein Zirkus“. Das Buch für die neue Show schrieb Martin Karl, die Musik stammt aus der Feder von Helmut Frommhold, der übrigens in der DDR die Gruppe Brot und Salz mitgegründet hat.

Jens-Uwe Berndt