Kulturstiftung Rügen trauert um Hans Pölkow

Putbus

 Mit Bestürzung haben wir den Tod des Fotografen Hans Pölkow zur Kenntnis nehmen müssen. Am 13. November ist er 86-jährig in seiner Geburtsstadt Rostock verstorben. Die Kulturstiftung Rügen trauert um einen großartigen Kulturschaffenden. „Bilder aus 70 Jahren“ stellte der Untertitel seiner nunmehr letzten Ausstellung stolz heraus. Und stolz war er auch angesichts seines in der Retrospektive in der Orangerie Putbus präsentierten fotografischen Lebenswerkes.

Über 230 Arbeiten von 1951 („Meine Muttersmutter“) bis 2021 (Portrait der jungen Musikerin Laura Barchetti, aufgenommen am 7. August 2021 anlässlich der Eröffnung der ebenfalls letzten Ausstellung des gerade verstorbenen Malers Ronald Paris in der Kunstscheune Barnstorf) waren zu sehen. Beeindruckend sind insbesondere seine Künstlerportraits, die, überwiegend in schwarz-weiß gehalten, die Porträtierten ungekünstelt in ihrem Wesen einfingen. Gerade weil sie nicht im Studio mit viel Licht und Technik entstanden sind, sondern dort wo sie sich begegneten, im Theater, Atelier, Konzertsaal oder zuhause, in ihrer gewöhnlichen Umgebung, in typischen Haltungen und ohne besondere Ausleuchtung, nur mit vorhandenem Licht, wie er betonte.

Entscheidend war seine Gabe einer schnellen Situationsanalyse, die hervorstechenden Eigenschaften der Portraitierten erkennen und mit der Umgebung (Raum und Licht) kompositorisch zu verbinden. Diese Fähigkeit führte zu den stimmigen Bildern, die immer auch den Fotografierten selbst gefielen, wie sie ihm gern bestätigten. Der Musikliebhaber Pölkow war natürlich von folgender Widmung eines portraitierten Musikers besonders angetan: „Dem lieben Herrn Pölkow, der Fotos musikalisch komponiert.“

Wer Hans kannte, wusste um seine Fähigkeit Geschichten zu erzählen. Mit ihm zu tun haben, bedeutete sich Zeit nehmen zu müssen. Denn er hatte unzählige Anekdoten auf Lager. Vor allem von seinen Begegnungen mit den von ihm Portraitierten. Und er kannte sie alle aus dem Bereich Kunst und Kultur der ehemaligen DDR und die internationalen Stars, die hier gastierten, ein „who‘s who“ der Szene sozusagen. Und so liefen bei Begegnungen mit ihm Zeitplanungen leicht aus dem Ruder.

So auch bei seiner Führung am 31. Oktober, dem letzten Tag seiner (letzten) Ausstellung in der Orangerie Putbus. Um 15 Uhr begann sie und dauerte fünf Stunden. Wer dabei war wird sich mit dem größten Respekt an die Leistung des betagten Fotografen erinnern. Zu jedem Bild wusste er Ort, Zeit, Namen etc. und eine kleine oder große Geschichte dazu - Hans Pölkow in Höchstform. Es war ein großartiges Erlebnis, welches mich jedenfalls noch lange begleiten wird. Und ich bin mir sicher, dass es ihm am meisten Freude bereitet hat und er insoweit zufrieden aus dieser Welt gehen konnte.

Von Reinhard Litty, Kulturstiftung Rügen