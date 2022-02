Bergen

Mitte Januar haben Menschen auf dem Greifswalder Markt mehr als 1500 Kerzen zum Gedenken an die Corona-Toten im Nordosten aufgestellt. Eine ähnliche Aktion ist nun auch in Bergen geplant. Das Bündnis „Rügen für Alle“ ruft deshalb zu einer Kundgebung am kommenden Montag auf. Das Motto lautet: „Solidarisch durch die Pandemie – Impfen schützt uns alle“.

„Die mittlerweile fast zwei Jahre andauernde Pandemie verlangt von uns allen viel ab. Die Frage, wie wir als Gesellschaft durch diese Zeit und vor allem zum Ende der Pandemie kommen, ist eine, die die gesamte Gesellschaft bewegt. Immer häufiger stehen Egoismus und die Frage, wer am lautesten ist, im Vordergrund“, heißt es dazu in einer entsprechenden Meldung.

Miteinander ins Gespräch kommen

Die Teilnehmer wollen ein Zeichen setzen, dass sie solidarisch durch die Pandemie kommen wollen. Das bedeute, Rücksicht auf alle zu nehmen, die unter dieser Pandemie am meisten leiden.

„Solidarisch zu sein, heißt für uns auch, sich impfen zu lassen. Impfen schützt uns alle und ist der einzige vernünftige Weg aus der Pandemie, und denjenigen zu gedenken, die in den letzten Jahren an Covid-19 verstorben sind“, so die Organisatoren des Bündnisses. Die auch betonen, ruhig und sachlich miteinander ins Gespräch kommen zu wollen.

Das Bündnis ruft dazu auf, am 7. Februar um 17 Uhr den bisherigen Opfern der Pandemie zu gedenken und denjenigen zu danken, die in der Pandemie dafür sorgen, „dass unser Leben weiter funktioniert“. Aus diesem Grund wird darum gebeten, Kerzen mitzubringen, die am Veranstaltungsort aufgestellt werden sollen – entweder auf der Kundgebung oder bereits vorher.

Weitere Demo in Bergen

Ab 18 Uhr beginnt an diesem Abend zudem eine weitere Demonstration. Zum achten Mal seit dem 20. Dezember versammelten sich Menschen auf dem Bergener Marktplatz, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren.

Organisiert wird die immer montags stattfindende Veranstaltung von den Gruppen „Bürger für Rügen“ und „Bürger für Bürger“. Sie wollen erreichen, dass die Maßnahmen in der Corona-Pandemie abgeschafft werden.

Von Mathias Otto