Kunst, Kultur, Bildung: Stätte für kreative Köpfe entsteht in Bergen

Es wirkt wie auf einem Hinterhof einer Großstadt –und das mitten in Bergen. Im Industriegebiet im Nordwesten der Stadt befindet sich das Gelände des soziokulturellen Zentrums „La Grange“. Die Anfänge sind gemacht, doch jetzt wollen deren Mitglieder richtig durchstarten. Mit ihrem Konzept erhoffen sie sich jetzt finanzielle Unterstützung vom regionalen Leader Regionalmanagement. Große Sorge bereiten indes die Macher hinter diesem Konzept die noch ungeklärten Immobilienverhältnisse.

Der Verein gründete sich vor sieben Jahren und hat derzeit 20 Mitglieder. Diese Begegnungsstätte im Nordwesten der Stadt versteht sich seitdem als soziokulturelles Zentrum, das generationsübergreifende und interkulturelle Projekte, Kulturprogramme und Angebote – unter anderem im Bereich Musik, Kunst, Film – ermöglicht. „Wir möchten die kreative Eigentätigkeit und auch die kulturelle Kompetenzentwicklung auf der Insel fördern“, sagt der Vorsitzende Sebastian Will.

Das heißt: Sie setzen sich für eine Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Laien ein. Experimentelle und avantgardistische Kunstformen können somit erprobt werden. „Dabei suchen wir die Vernetzung mit anderen Betrieben, Schulen und kulturpädagogischen Einrichtungen“, sagt er. Der Verein lege besonderen Wert auf die Ehrenamtlichkeit sowie der Persönlichkeitsentwicklung jugendlicher Menschen. „Das Bewusstsein in Eigenverantwortung und Selbstgestaltung soll gebildet werden“, so Sebastian Will.

Zweite Werkstattebene

Der Verein bewarb sich für die aktuelle Runde der Leader-Projekte. Erhalten sie den Zuschuss, können sie mit der Arbeit richtig beginnen. Viele Ideen wurden bereits erarbeitet und zu Papier gebracht. Man stehe in den Startlöchern, wie der Vorsitzende bei einem Rundgang vermittelte. Er zeigte dabei die große Halle, wo unter anderem Proberäume für Bands, die Lichtmanufaktur, ein Techniklager und eine Holzwerkstatt entstehen sollen. Dafür soll noch eine zweite Werkstattebene errichtet werden.

„Schüler, die eine Projektwoche gestalten wollen, Bands, die noch nie auf der Bühne gestanden oder eine CD aufgenommen haben, wer Workshops etwa in Tontechnik und Mikrofonierung anbieten möchte, kann dies hier künftig tun. Besser geht es nicht, wenn alle Bereiche auf einem Platz vereint sind“, so Sebastian Will.

Grünfläche als Schulgarten

Eine Grünfläche an der Bundesstraße 96 bleibt übrig. Was damit geschehen soll, weiß Investor Christian Parpat. „Wir setzen auf Nachhaltigkeit und wollen diese Fläche der Stadt anbieten, damit hier ein Schulgarten entstehen kann. Lehrer und Schüler hätten genug Platz, um all ihre Ideen vom Anlegen der Beete bis zur Ernte umzusetzen“, so Christian Parpat.

Begeistert ist auch der Landtagsabgeordnete Burkhard Lenz ( CDU), der sich im Sommer einen Überblick auf dem Gelände verschaffte. „Was hier entstehen soll, ist nicht nur für Bergen, sondern für die gesamte Insel wichtig. Die Verantwortlichen wollen Kunst, Kultur und Bildung auf diesem Grundstück vereinen, das gibt es in dieser Form noch nicht auf der Insel“, sagt er. Er hat das Thema mit nach Schwerin genommen und ist auf der Suche nach weiteren Fördermöglichkeiten.

Zwei Interessenten

Ein großes Problem bleibt aber für die Vereinsvorsitzenden und Investoren bestehen: die noch ungeklärte Immobilienfrage. Denn auf dem Grundstück der Preußisch Grund und Bau AG aus Berlin gibt es zwei Interessenten. „Als Investor möchte ich den Verein fördern und unterstützen. Hier kann Großes entstehen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir durch den Zweit-Interessenten Nico Gruber ausgebremst werden“, so Christian Parpat. Trotz Vorvertrag mit der Preußisch Grund und Bau AG hat er das ungute Gefühl, dass Grund und Boden an ihn verkauft werden.

Jürgen Hinze, Geschäftsführer von der Putbusser Firma Rügendruck, ist eng mit dem Verein verbunden. Er möchte nun das Gespräch mit dem Zweit-Interessenten suchen. Im besten Fall ziehe er sein Kaufangebot zurück und Christian Parpat würde die Immobilie kaufen. Er hofft auf anschließende konstruktive Gespräche als Nachbarn. Gleichzeitig geht seine Bitte nach Berlin zur Preußisch Grund und Bau AG, dieses kulturelle Werden zu unterstützen, indem sie an dem bestehenden Vorvertrag festhält. „Die gesamte Insel Rügen wird es danken, wenn dies so umgesetzt wird“, sagt Christian Parpat.

Von Mathias Otto