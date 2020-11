Kunst:Offen 2021: Anmeldung für Kunstschaffende in Vorpommern gestartet

Rügen

Die Anmeldephase für Kunst:Offen in Vorpommern 2021 ist gestartet. Künstler der Region haben noch bis zum 18. Dezember die Möglichkeit, ihre Anmeldeunterlagen an den Tourismusverband Vorpommern zu senden. Auch in diesem Jahr entsteht wieder ein Kunst:Offen-Flyer, der auch als ganzjähriger Atelierführer dient. Neu ist dieses Mal, dass die Teilnehmer ihre Anmeldung aufgrund der unsicheren Situation, bis zum 13. März 2021 kostenfrei stornieren können.

Jährlich am Pfingstwochenende laden Kunstschaffende aus Mecklenburg-Vorpommern in ihre Ateliers und Werkstätten ein um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen und ihnen ihre Werke näher zu bringen. Mancherorts können die Gäste den Künstlern auch beim Arbeiten über die Schulter schauen. Die 27. Ausgabe des Kunst-Events findet vom 22. bis 24. Mai 2021 statt.

24 000 Gäste im Jahr 2020

Die Unterlagen zur Anmeldung stehen unter www.kunst-offen.net zum Download bereit. Für Rückfragen steht der zuständige Mitarbeiter Sven Köppert unter info@vorpommern.de oder telefonisch unter 03834 / 891189 zur Verfügung.

Die diesjährige Ausgabe von Kunst:Offen konnte trotz Pandemie erfolgreich am Pfingstwochenende durchgeführt werden. Unter umfangreichen Hygienevorschriften öffneten 216 Künstler an 112 Standorten ihre Werkstätten, Ateliers und Galerien. Auch in diesem Jahr war das Besucherinteresse ungebrochen.

Das beliebte Kunstfestival lockte rund 24 000 Gäste in die Region. Seit 1995 hat Kunst:Offen einen besonderen Stellenwert bei vielen Kunstliebenden in Vorpommern. Mit Führungen, Workshops, Live-Malerei, Theater, Musik, Performances und vielem mehr geben Künstler einen Einblick hinter die Kulissen.

