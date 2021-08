Rostock/Usedom/Stralsund

Unter etwas anderen Umständen und leicht verspätet präsentiert sich in diesem Jahr das beliebte Format „Kunst Offen“ in Mecklenburg-Vorpommern: Coronabedingt war die 27. Auflage von Pfingsten in den Spätsommer geschoben worden. Zwischen dem 20. August und dem 26. September öffnen insgesamt knapp 500 Kunstschaffende landesweit wieder die Türen ihrer Ateliers und Werkstätten für Besucher. Anders als in den Vorjahren findet die Veranstaltung nicht an einem zentralen Wochenende statt, sondern wird in den einzelnen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten umgesetzt.

In den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Rostock und der Hansestadt Rostock startet das Format am kommenden Wochenende: Am 21. und 22. August erwarten dort insgesamt 104 Kunstschaffende interessierte Besucher. „Im Vorjahr waren es noch 247“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands. Dabei sei die Teilnehmerzahl landesweit bereits im vergangenen Jahr gesunken: Mehr als 800 Künstler an über 500 Orten beteiligten sich in den vergangenen Jahren – im letzten Jahr waren es mit rund 600 Kunstschaffenden coronabedingt 200 weniger. In diesem Jahr sind nur noch knapp 500 Kreative involviert. „Das sind zwar spürbar weniger, trotzdem sind wir nach all den Absagen und Verschiebungen froh, dass das Format überhaupt stattfinden kann und wir Einheimischen und Touristen in diesem Jahr wieder ein flächendeckendes Kulturangebot bieten können“, freut sich Woitendorf.

Glaskunst in Bartenshagen

Auch Künstlerin Elvira Martens freut sich schon auf die Besucher, die sie am kommenden Wochenende in ihrem Glasstudio mit Werkstatt in Bartenshagen bei Rostock willkommen heißt. „In der Werkstatt und im Garten sind handgefertigte Unikate aus Glas zu sehen“, verrät sie. Auch zu Gestaltung und Technik kann die Künstlerin einiges erzählen. Denn Martens hat sich dem „Glasfusing“ verschrieben – einer tausende Jahre alten Technik der Glasgestaltung. Dabei wird das Glas bei 800 Grad eingeschmolzen und bearbeitet, so dass ihre kunstvollen Objekte, Bilder und Schalen entstehen (21. und 22. August, Zur Hofkoppel 9, 18209 Bartenshagen-Parkentin, geöffnet von 10 bis 18 Uhr).

Einem anderen Arbeitsmaterial widmet sich Textilkünstlerin Sylvia Anais Krüger aus Nienhagen: Mit Fäden verschiedener Materialien und Farben zieht die 44-Jährige Nähte durch den Stoff und fertigt Porträts, Objekte und Installationen, die immer auch etwas mit ihrem eigenen Leben zu tun haben. „Die sichtbaren Nähte sind wie Wunden und Narben, wie Wege und Pfade – oft symbolisieren sie Höhen und Tiefen die ich in meinem eigenen Leben durchgemacht habe“, verrät die gebürtige Thüringerin, die in Kassel Bildende Kunst studierte und seit dem vergangenen Jahr in Nienhagen bei Rostock lebt.

Textile Installationen und Nahtkunst in Nienhagen

Bestaunen kann der Besucher dort so ausgefallene Arbeiten wie ihre Porträt-Köpfe aus diversen gebrauchten Stoffen unter anderem aus Leder mit Geweih als Hommage an die griechische Göttin der Jagd oder die griechische Medusa oder einen XXL-Venushügel aus Wolle und Hanf, der weibliche Stärke symbolisiert (An den Weiden 2, 18211 Nienhagen, geöffnet Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr).

Sieben Künstler zeigen Arbeiten im Schlosspark Kaarz

Auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin findet das Format am kommenden Wochenende statt, dort beteiligen sich 85 Künstler an 59 Standorten. Im Schlosspark Kaarz können Besucher unter anderem die Freiluft-Schau „Das Grüne Zitat – Licht oder Schatten“ erkunden. Sieben Künstler zeigen dort vor der Kulisse des Schlosses ihre eigens für den Park konzipierten Arbeiten: Darunter 28 Radkappen, die in elf Metern Höhe an einem Baum angebracht sind, ein Baugerüst, an dem 15 Motorhauben gespickt mit Altkleidern vier Meter in die Höhe ragen, eine Allee mit Smiley-Gesichtern oder eine Kultstätte aus Vogelhäusern. „Licht und Schatten sind eigentlich unzertrennlich, daher ist es eher ein Gedankenspiel“, sagt Organisatorin und Künstlerin Ruzica Zajec, die das „Grüne Zitat“ in diesem Jahr zum siebten Mal organisiert (Obere Dorfstraße 6, 19412 Weitendorf, ganztägig geöffnet).

Pferdetheater in Zirkow zeigt Performances und Fotos

In den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald findet „Kunst Offen“ in diesem Jahr verteilt über vier Wochenenden vom 20. August bis zum 12. September statt. Dort beteiligen sich rund 240 Künstler an 138 Standorten. Auf Rügen öffnet unter anderem die älteste Reithalle der Insel die Tore. Dort hat seit 2017 das Pferdetheater Zirkow um den Theatermann und Dressurtrainer Leon Vermeulen sein Domizil. Das Projekt produziert jährlich wechselnde Performances, in denen Dressurreiterei, Musik, Filmsequenzen und Schattenanimationen zu fantasievollen Theater-Inszenierungen zusammenkommen. Im vergangenen Jahr widmete sich das Pferdetheater dem Filmpionier Eadweard Muybrigde. Mitschnitte der Inszenierungen und eine Vorführung können Besucher zu „Kunst Offen“ in der Feldsteinhalle erleben. Zudem sind Fotos und Zeichnungen des Fotografen Detlef Witt zu sehen (21. und 22. August, Darzer Weg 65A, 18528 Zirkow, geöffnet von 10 bis 18 Uhr).

In der Mecklenburgischen Seenplatte wird „Kunst Offen“ zusammen mit dem Kulturherbst vom 11. bis 26. September veranstaltet, dort beteiligen sich 35 Künstler.

Insgesamt reicht das Angebot von Malerei bis zur Fotografie, von Textilem bis zur Plastik, von Keramik bis Schmuck. Vor Ort machen auch in diesem Jahr ein gelber Schirm über dem Eingang in Mecklenburg oder eine blau-weiße Fahne in Vorpommern auf die offenen Ateliers aufmerksam. „Die Besucher sollten sich auch in diesem Jahr darauf einstellen, je nach Inzidenz entsprechende Hygiene- und Schutzmaßnehmen zu befolgen“, so Woitendorf. Ab dem 23. August gilt in MV die Testpflicht im Innenbereich. Bisher sieht die Corona-Ampel in MV diese vor, wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt drei Tage in Folge den Warnwert orange erreicht. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

„Kunst Offen“: Termine in MV „Kunst Offen“findet vom 21. bis 22. August in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Rostock, Ludwigslust-Parchim sowie in den Städten Rostock und Schwerin statt. Infos unter: www.ostseeferien.de/kunstoffen In den LandkreisenVorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald findet die Veranstaltungen verteilt über vier Wochenenden vom 20. August bis zum 12. September statt. Infos unter: www.vorpommern.de/kunstoffen-in-vorpommern In der Mecklenburgischen Seenplattewird „Kunst Offen“ zusammen mit dem Kulturherbst vom 11. bis 26. September veranstaltet. Infos ab Anfang nächster Woche unter www.mecklenburgische-seenplatte.de

Bis zum nächsten Jahr hofft, der Landestourismuschef, dass sich die Situation wieder normalisiert. „Wir hoffen, dass das Format bei abklingender Pandemie im nächsten Jahr wieder am angestammten Platz zu Pfingsten stattfinden kann“, so Woitendorf.

Von Stefanie Büssing