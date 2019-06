Folgende Galerien und Ateliers auf Rügen und Hiddensee sind im Rahmen der Aktion „Kunst: Offen“ am 8., 9. und 10. Juni für Besucher geöffnet:

Atelier Northing in Vitte, Galerie am Landmuseum in Mattchow, Galerie „Kunst im Küsterhaus“ in Wiek, Galerie Uhleck in Hagen, Netzwerk Kunst:Handwerk in Sassnitz (Molenfuß), tonicum Keramik an der Margaretenstraße in Binz, Atelier und Galerie von Cornelia Ciechocki in Moisselbritz, „Mein kleines Atelier“ in Thesenvitz (Dorfstraße 20d), die Historischen Handwerkerstuben in Gingst, „Uni-Kati“ von Katrin Zimmerling am Gingster Marktplatz, „Fischkopp-Keramik“ auf dem Bergener Klosterhof, Atelier Keipke am Circus 2b in Putbus, „Pinafa“ an der Speicherstraße in Lauterbach, Atelier Ute Rückert an der Poststraße 51 in Samtens, Rügen Atelier Al Kuhl in Grabitz bei Rambin, ZweigWerk an der Sundstraße 3 in Altefähr, „Design im Schilf“ in Groß Schoritz (Zur Schoritzer Wiek 51) sowie Email, Metall und Malerei bei Silke Tolk in Groß Schoritz (Haus Nr. 67).